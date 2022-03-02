Dünya Yeni Şafak kuşatma altındaki Kievde Fransa Ukraynadaki vatandaşlarını kendi haline bıraktı
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Yeni Şafak kuşatma altındaki Kiev'de: Fransa Ukrayna'daki vatandaşlarını kendi haline bıraktı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürerken, Yeni Şafak son gelişmeleri başkent Kiev'de takip ediyor. Muhabirimiz Taha Hüseyin Karagöz, bölgedeki son durumu Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ile canlı yayında konuştu. Ukrayna'daki farklı milletlerden vatandaşların tahliyesi hakkında konuşan Karagöz, Fransa Büyükelçiliğinin kendilerine 'acil çağrıda' bulunan vatandaşlarını, 'biz sizi uyarmıştık' diyerek kendi hallerine bıraktığını aktardı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni Şafak kuşatma altındaki Kievde: Fransa Ukraynadaki vatandaşlarını kendi haline bıraktı
Taha Hüseyin Karagöz - Ersin Çelik

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürerken, Yeni Şafak son gelişmeleri başkent Kiev'de takip ediyor. Muhabirimiz Taha Hüseyin Karagöz, bölgedeki son durumu Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ile canlı yayında konuştu.

TÜRK VATANDAŞLARIN TAHLİYESİ SÜRÜYOR

Ukrayna'dan tahliyelerin devam edip etmeyeceği konusunda konuşan Karagöz, Türk vatandaşların tahliye sürecinin devam edeceğini belirterek yola çıkan yeni otobüsler olduğunu söyledi.

"SİZE ORAYI TERK EDİN DEMİŞTİK"

  • Bunun yanı sıra farklı milletlerden olup halen büyükelçiliklerine ulaşamayan insanlar olduğunu vurgulayan Karagöz, "Fransız Büyükelçiliği tarafından gönderilen mesajı bize gösterdiler, mesajda büyükelçilik kendisine acil çağrıda bulunan vatandaşlara 'Size geçtiğimiz hafta şehri derhal terk etmeniz hakkında bir bildiride bulunmuştuk bu bildiriye uymadıysanız sizin için yapabileceğimiz bir şey yok, üzgünüz'ifadelerini kullanmıştı" dedi.

OYNAT 01:17
"Fransa Ukrayna'daki vatandaşlarını kendi haline bıraktı"
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürerken, Yeni Şafak son gelişmeleri başkent Kiev'de takip ediyor. Muhabirimiz Taha Hüseyin Karagöz, bölgedeki son durumu Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ile canlı yayında konuştu. Ukrayna'daki farklı milletlerden vatandaşların tahliyesi hakkında konuşan Karagöz, Fransa Büyükelçiliğinin kendilerine 'acil çağrıda' bulunan vatandaşlarını, 'biz sizi uyarmıştık' diyerek kendi hallerine bıraktığını aktardı.

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