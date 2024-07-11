Yeni Zelanda'dan Rusya ve İran'a ilave yaptırım kararı

Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'ya Avrupa ülkelerinin desteği sürüyor. Kiev yönetimine son destek ise Norveç'ten geldi. Norveç Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, hava saldırılarına karşı kendini savunabilmesi için Ukrayna'ya altı adet F-16 savaş uçağı hibe edileceği belirtildi.