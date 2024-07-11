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Dünya

Yeni Zelanda'dan Rusya ve İran'a ilave yaptırım kararı

Yeni Zelanda, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya ve İran'a yönelik yeni yaptırımlar uygulayacağını açıkladı.

12:40 - 11/07/2024 Thursday
Güncelleme: 12:41 - 11/07/2024 Thursday
AA
Yeni Zelanda, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana bin 700'den fazla kişi ve gruba yaptırım uyguladı.
Yeni Zelanda, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana bin 700'den fazla kişi ve gruba yaptırım uyguladı.
Yeni Zelanda Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ilave yaptırımların
"Ukrayna'da kullanılmak üzere Kuzey Kore'den Rusya'ya yasa dışı silah transferine" karışan Rusları ve "insansız hava aracı üretimi ve tedariki yoluyla Rusya'ya askeri yardım sağlayan İranlı aktörleri"
kapsadığı kaydedildi.

Açıklamada, 4'ü Rus ve 3'ü İranlı 7 kişi ve 12 gruba yönelik yeni yaptırımlar getirildiği belirtildi.


Yeni Zelanda'nın Ukrayna karşısında Rusya'ya askeri destek sağlayan herkesi kınadığı vurgulanan açıklamada,
"İran'a ait insansız hava araçlarının ve Kuzey Kore silahlarının Rusya'ya tedarik edilmesi Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik tehdit oluşturmaktadır"
denildi.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanlığı, Rusya Yaptırımlar Yasası'nın Mart 2022'de yürürlüğe girmesinden bu yana ülke yönetiminin bin 700'den fazla kişi ve gruba yaptırım uyguladığı bilgisini paylaştı.



#İran
#Rusya
#yaptırım
#Yeni Zelanda
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