Dünya Yeniden faaliyete geçti Bir kilometre yüksekliğe lav püskürttü
AVRUPA

Yeniden faaliyete geçti: Bir kilometre yüksekliğe lav püskürttü

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'da şiddetli volkanik patlamalar meydana geldi. Katanya'nın Fontanarossa havaalanında acil durum ilan edilerek tüm uçuşlar durduruldu. Dağın güneydoğu kraterindeki patlamalarda oluşan kül ve duman yoğunluğunun 1 kilometre yüksekliğe ulaştığı bildirildi.

Haber Merkezi AA
Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti.
Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti.

Etna yanardağının güneydoğu kraterinde dün öğleden sonra yerel saatle 16.30 civarında başlayan bir dizi şiddetli volkanik patlama yaşandı ve buna bağlı olarak lav akışı gözlendi.

İtalyan basınında da güçlü volkanik patlamalarla lav püskürten Etna'dan çıkan dumanın geniş bir alana yayıldığı ifade edildi. Bu nedenle Katanya kenti ve çevresinde yer yer kül yağmuru oluştuğu belirtildi.

AA
Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti.
  • Etna'daki patlamalar neticesinde oluşan yoğun duman ve kül bulutları, hava trafiğinin de aksamasına yol açtı. Katanya'nın Fontanarossa havaalanında acil durum ilan edilerek tüm uçuşlar durduruldu.

Dağın güneydoğu kraterindeki patlamalarda oluşan kül ve duman yoğunluğunun 1 kilometre yüksekliğe ulaştığı ve uçuş güvenliği açısından risk oluşturduğu kaydedildi.

Sicilya adasındaki Etna yanardağında en son volkanik faaliyet, ocakta kaydedilmişti.

Etna Yanardağı faaliyete geçti: Şiddetli patlamayla gökyüzünü dumanlar kapladı
OYNAT 00:36
Etna Yanardağı faaliyete geçti: Şiddetli patlamayla gökyüzünü dumanlar kapladı
İtalya'nın Sicilya adasında bulunan, dünyanın en aktif yanardağlarından Etna'da şiddetli patlama meydana geldi. Patlama sonrası Katanya kentinde taş ve kül yağmuru olduğu aktarıldı. Kentteki havalimanında uçuşların durdurulduğu belirtildi.


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