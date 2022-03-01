Dünya Ukrayna Donanması duyurdu Yılan Adasındaki 13 Ukrayna askeri hayatta
AVRUPA

Ukrayna Donanması duyurdu: Yılan Adası'ndaki 13 Ukrayna askeri hayatta

Ukrayna Donanması, Rusya'nın operasyonunun ilk gününde Yılan Adası'ndaki savaş gemisine kafa tutan 13 askerin hayatta olduğunu açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Yılan Adasındaki askerler öldü mü? Yılan Adası nerede?
Yılan Adası

Rus savaş gemisi, Rusya'nın harekatının ilk günü olan perşembe günü Karadeniz'deki Yılan Adası'na (Snake Island) yanaşarak adada bulunan 13 Ukrayna askerine teslim olma çağrısı yaptı. Askerler teslim olmayı reddetti. Kısa bir süre sonra da tümünün Rus bombardımanında hayatını kaybettiği iddia edildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminde altıncı gün: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler
DÜNYA
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminde altıncı gün: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler

Askerlerin bombardıman öncesi son sözleri Twitter, TikTok ve diğer sosyal medya platformlarında Ukraynalıların duygusal paylaşımlar yapmasına ve gündeme gelmelerine yol açtı. Ses kaydında Rus gemisinden, "Tüm silahlarını teslim etmeniz ve teslim etmenizi öneririm. Aksi takdirde ateş açacağım, anlaşıldı mı?" anonsu yapılıyor.


13 Ukraynalı askerin Ruslara karşı mücadelesi dünyanın gündeminde: Kahraman ilan edilecekler
DÜNYA
13 Ukraynalı askerin Ruslara karşı mücadelesi dünyanın gündeminde: Kahraman ilan edilecekler

Anonsun ardından Ukraynalı askerlerin kendi aralarında "Bu kadarmış" dediği ve savaş gemisine "Rus gemisi, buradan defol" diye yanıt verdiği duyuluyor.

  • 'KAHRAMAN İLAN EDİLECEKLER'
  • Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, askerlerin "cesaretini" takdir eden bir açıklama yaptı ve tümünün "savaş kahramanı ilan edileceğini" duyurdu.

Ukraynalı 13 askerin Ruslara karşı mücadelesi dünya gündeminde: Kahraman ilan edilecekler
OYNAT 00:33
Ukraynalı 13 askerin Ruslara karşı mücadelesi dünya gündeminde: Kahraman ilan edilecekler
Dünyanın gözü Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle başlayan savaşa çevrilmişken, Karadeniz'deki Yılan Adası'nı savunan 13 Ukraynalı askerin Rus ordusuna karşı verdikleri mücadele viral oldu.
Ruslara teslim olmayan Ukraynalı askerler vurularak hayatını kaybetti. Son anlarının videosu Sosyal medyada paylaşım rekoru kıran askerlerin 'Savaş kahramanı' ilan edileceği öğrenildi.

'KARDEŞLERİNİZ HAYATTA VE İYİ'

Ukrayna Donanması, Yılan Adası'ndaki 13 askerin hâlâ hayatta olduğunu açıkladı. Donanmanın Facebook sayfasından yapılan açıklamada, "Kardeşlerimiz hayatta ve iyi" denildi.


Yılan Adası nerede? Rusya'nın işgal ettiği Yılan Adası nerede? Yılan Adası'nın konumu
ÖZGÜN
Yılan Adası nerede? Rusya'nın işgal ettiği Yılan Adası nerede? Yılan Adası'nın konumu

'MÜHİMMATLARI BİTTİ, TESLİM OLDULAR'

Adadaki sınır muhafızlarının ve denizcilerin 'Rus işgalcilerin saldırılarını iki defa cesurca püskürttüğü ama mühimmatları bittiği için savaşmaya devam edemediği' belirtildi. Açıklamada Rusya, adadaki deniz fenerleri, kuleler ve antenler dahil 'altyapının tamamını' yok etmekle ve anakarayla iletişimi kesmekle suçlandı.

YILAN ADASI NEREDE?

Yılan Adası Karadeniz'de, Ukrayna ile Romanya sınırlarına yakın bir noktada yer alıyor. Ada, Ukrayna kıyılarının 48 kilometre açığında ve Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'ın 300 kilometre batısında bulunuyor.


Sadece 16 kilometrekarelik bir yüz ölçüme sahip olmakla beraber, stratejik lokasyonu ve petrol dahil doğal kaynaklara sahip olduğunun düşünülmesi nedeniyle önem taşıyor. Bir deniz araştırma istasyonuna da ev sahipliği yapan ada yakın tarihte, deniz sınırları konusunda Ukrayna ile Romanya arasında tartışmalara da neden olmuştu.

YILAN ADASI'NIN ÖZELLİĞİ

'Yılan Adası'nda bulunan tek insan'

Yılan Adasına halkın girmesi yasaktır. Yalnızca yılanlar ile ilgili araştırmalar yapacak kişiler girebilmektedir. Bu adada Dünya'nın en zehirli yılanı olan Altın Mızrak Başlı Engerek Yılanı yaşamaktadır. 1909 yılında adaya bir deniz feneri inşa edilmiştir. Fenerin bekçisi ise bu adada yaşayan tek insan olmaktadır.

Yılan Adası'ndaki tehlike

Yılan Adası adından da anlaşılacağı üzere çok tehlikeli yılanlar ile kaplıdır. Bu sebeple halkın adaya girmesi yasaktır. Ada adeta yılanların evi konumunda olduğu için burada gezilecek yer bulunmamaktadır.

OYNAT 04:04
"Kafanızı çevirdiğiniz yerde Türk bayrağı var"
Ukrayna'daki son gelişmeleri aktarmak için yola çıkan yenisafak.com muhabiri Taha Hüseyin Karagöz, Romanya'ya ulaştı. Ukrayna'ya gideceğini duyurmasının ardından orada yaşayan Türklerin yoğun bir şekilde mesaj attığını belirten Karagöz, 'Onlardan biri Kiev'e ulaşırken bize mihmandarlık yapacak. Bu milliyetçiliğe girmiyor ama aramızdaki bu dayanışma bize güç veriyor. 82 milyon olarak bizi kenetleyen şey sanırım bu.' dedi.

Bölgedeki yardım tırlarının 10'undan 8'inin Kızılay'a ait olduğunu söyleyen Karagöz, 'Otobüslerin hemen hepsi Türk Bayrağı taşıyor. Kafanızı çevirdiğiniz yerde Türk bayrağı görüyorsunuz. Bu bazen yardım tırı bazen de tahliye otobüsü şeklinde oluyor.' ifadelerini kullandı.


Seni öldüreceğim son duanı et

'Seni öldüreceğim son duanı et'

​Boşandığı eşini bıçaklayacağını sosyal medyadan duyurmuş.
Bir kış masalı

Bir kış masalı

​Gezginlerin yeni gözdesi, ulaşımda alternatif çözüm oldu.
Rusya-Ukrayna savaşında altıncı gün: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler

Eski Başbakan ​Tansu Çiller 28 Şubat'ı Yeni Şafak'a anlattı.

Yılan Adası'ndaki 13 Ukrayna askerinden haber var.

​Rus saldırısı altındaki Ukraynalı siviller.

Rus ordusu için korkutan iddia.

​Yeni uydu görüntüleri ortaya çıktı.

​Rus işgali sonrası Ukrayna'dan kaçış sürüyor.

Adana'da şafak vakti DEAŞ operasyonu: Üç gözaltı.

​BM Genel Sekreter Yardımcısı'ndan Ukrayna ile ilgili açıklama.

​Yabancı gönüllü savaşçılara Ukrayna'ya vizesiz giriş imkanı getirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.