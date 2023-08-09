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Yolsuzluk nedeniyle tutuklanmıştı: İmran Han beş yıl süreyle siyasetten men edildi

Bir süredir yargılandığı devlet hediyelerini satma ve mal varlığını gizleme suçlamalarından suçlu bulunarak geçtiğimiz günlerde 3 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Başbakan İmran Han için Pakistan Seçim Komisyonu siyasetten 5 yıl süreyle men edilmesine karar verdi.

08:06 . 9/08/2023 Çarşamba
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Pakistan polisi, mahkeme kararıyla Han’ı Lahor şehrindeki evinde 5 Ağustos’ta tutuklamıştı

Pakistan polisi, mahkeme kararıyla Han’ı Lahor şehrindeki evinde 5 Ağustos’ta tutuklamıştı

Pakistan Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, Han’ın mahkeme tarafından yolsuzluktan suçlu bulunduğuna işaret edilerek, ilgili yasalar uyarınca eski başbakanın siyasetten 5 yıl süreyle men edilmesine karar verildiği belirtildi.


İslamabad Yüksek Mahkemesi, başbakanlığı döneminde aldığı 490 bin dolar değerindeki hediyeleri satmaktan ve görevini kötüye kullanmaktan Han’ı suçlu bulmuş ve hakkında tutuklama kararı vererek 3 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.


Pakistan polisi, mahkeme kararıyla Han’ı Lahor şehrindeki evinde 5 Ağustos’ta tutuklamıştı.

Pakistan Parlamentosunda 10 Nisan 2022’de yapılan güven oylamasında 174 “hayır” oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.


Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif’in kardeşi Şahbaz Şerif, Mecliste 11 Nisan 2022’de düzenlenen oylamada, 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.




#İmran Han
#Pakistan
#Pakistan Seçim Komisyonu
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