YouTube Rusya’nın içeriklerini sildi: 70 bin video ve 9 bin kanalı engelledi

YouTube, Ukrayna’daki savaşla ilgili 70 binden fazla videoyu ve 9 binden fazla kanalı içerik kurallarını ihlal ettiği için kaldırdı. Platform, işgalin başladığı şubat ayından bu yana Kremlin yanlısı gazeteci Vladimir Solovyov’unki de dahil olmak üzere işgali savunan ve Rus propagandası yapan kanalları kapattı. Ayrıca, Rusya Savunma ve Dışişleri Bakanlıkları ile bağlantılı kanalların da son aylarda savaşı ‘kurtuluş misyonu’ olarak nitelendirdiği için video yüklemesi geçici olarak askıya alındı. Sınırlandırmalarla ilgili konuşan sorumlu Neal Mohan, yayın politikaları gereği şiddet olaylarının övülmesine ve reddine karşı olduklarını belirterek kullanıcıların Youtube üzerinden doğru bilgiye ulaşmalarının kendi sorumluluğu altında olduğunu dile getirdi.

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ERİŞİME HÂLÂ AÇIK

Tüm bu engellemelere rağmen platforma erişim engeli getirilmedi. Rusya Dijital Kalkınma Bakanı Maksut Shadaev, platformun para cezasına çarptırılmasına neden olan içerik konusundaki anlaşmazlıklara rağmen ülkenin Youtube’ın erişime kapatılmayacağını söyledi. YouTube ayrıca Russia Today ve Sputnik de dahil olmak üzere Rus devlet medyasıyla ilişkili kanalları dünya çapında yasakladı. Platform, Alexei Navalny gibi muhalif figürlerin içeriğini barındırmasına rağmen kapatılmadığı Rusya’da oldukça popüler.

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