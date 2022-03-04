Dünya Rusyadan sosyal medyaya ambargo Twitter ve Facebookun kullanımı engellendi
AVRUPA

Rusya'dan sosyal medyaya ambargo: Twitter ve Facebook'un kullanımı engellendi

Rusya, sosyal medya platformları Twitter ve Facebook'un ülke içerisinden erişiminin tamamen engellendiğini duyurdu.

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Rusyadan sosyal medyaya ambargo: Twitter ve Facebookun kullanımı engellendi
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Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan yapılan açıklamada, Twitter ve Facebook’ta Rus medya kuruluşlarına yönelik ayrımcılık yapıldığı belirtildi.

Facebook’un RİA Novosti, Russia Today, Sputnik gibi Rus medya kuruluşlarına sansür uyguladığına işaret edilen açıklamada, "Rusya topraklarında Twitter ve Facebook’a erişimin engellenmesine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ülkede ayaklanma çağrıları, aşırılık yanlısı faaliyetler, yerleşik prosedüre aykırı olarak düzenlenen toplu etkinliklere katılım içeren sitelere erişimi kısıtlama prosedürünü düzenleyen bilgi, bilgi teknolojileri ve bilgi koruma ile ilgili kanun gereği sınırlama kararının alındığı ifade edildi.

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