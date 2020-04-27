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Dünya YPG/PKK tehdit ettiği sivilleri bombalı araç eylemi için kullanıyor
ORTADOĞU

YPG/PKK tehdit ettiği sivilleri bombalı araç eylemi için kullanıyor

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin Rakka ilindeki sivilleri Barış Pınarı bölgesine bombalı araç göndermek için kullandığı ortaya çıktı. Örgütün çocuklarına zarar vermekle tehdit ettiği bir sivil, bomba yüklü aracı Tel Abyad'a sokarken teslim olunca örgütün planı ifşa edildi.

Haber Merkezi AA
TSK ve Suriye Milli Ordusu, YPG/PKK'dan kurtarılan bölgelerde güvenliği sağlamaya devam ediyor.
TSK ve Suriye Milli Ordusu, YPG/PKK'dan kurtarılan bölgelerde güvenliği sağlamaya devam ediyor.

Terör örgütü YPG/PKK'nın, tehdit ve kandırma yoluyla bombalı saldırı düzenlemek üzere Tel Abyad'a gönderdiği sivil, eylemi ihbar ederek Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince saldırının önlenmesini sağladı.

F.U. isimli Suriyeli, Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenliği sağlayan SMO sığınarak, YPG/PKK'nın 14 Nisan'da Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad’da bombalı eylem düzenleme hazırlığı içinde olduğunu ihbar etti.

Bunun üzerine harekete geçen SMO askerleri, sivilleri hedef alacak saldırıyı engelledi.

F.U, başından geçenleri şöyle anlattı:

  • “Terör örgütü YPG/PKK, 12 Nisan’da Rakka’da beni alıkoyarak, işgalindeki Ayn İsa beldesine götürdü. 1-2 saat beklettikten sonra beni darp ederek amir konumundaki birinin yanına çıkardılar. O kişi Kürtçe şarkı söylüyordu. Bana bir tercüman yoluyla, 'Ölümden korkuyor musun?' diye sordu. Ben de 'Bir Müslüman ölümden korkmaz' diye yanıt verdim. Bana, 'Oradaki (Tel Abyad) bir arkadaşımızın burada bir aracı var. Ancak gelip alamıyor. Aracını ona ulaştırırsan karşılığında sana para veririz.' dedi. Sonra da gelip kendi aracını teslim alacağımı, bu iş için ayrıca 2 milyon Suriye lirası vereceklerini söyledi.'"

ÇOCUKLARINI ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ

"Talimatlarına uymamam halinde çocuklarımın hayatıyla tehdit ettiler." diyen Tel Abyad'lı sivil, örgütün "görevi" yerine getirmesi halinde, işgalindeki bölgelerde serbest dolaşım vaadinde bulunduğunu belirtti.

Korktuğu için teröristlere boyun eğen F.U., teröristlerin kendisine bir araç ve bir telefon numarası verdiklerini belirterek, “(Tel Abyad'a bağlı) Süluk'daki ilk kontrol noktasına veya beldeye girdiğimde verilen numarayı aramamı istediler. Söz konusu kişinin aramam üzerine gelip aracı teslim alacağını söylediler." diye konuştu.

SURİYE MİLLİ ORDUSU'NA SIĞINDI

F.U, Barış Pınarı bölgesine girer girmez araçtan inerek Türk Silahlı Kuvvetleri ve SMO askerlerinin bulunduğu kontrol noktasına doğru koştuğunu dile getirdi ve şöyle devam etti:

  • "Ayn İsa'dan çıktıktan sonra arabada bir şeylerin olduğundan şüphe etmeye başladım. Araçta bomba olduğunu bilmiyordum. Ancak araca binmemden önce gözlerimi bağlamaları farklı işlerin döndüğüne işaret ediyordu. Bölgeye girdikten sonra bana verdikleri numarayı aramadım. Yaklaşık 1 kilometre koşarak Türk ve SMO askerlerine teslim oldum. O'nlara durumu anlattım."

Bundan sonra zırhlı bir araçla, YPG/PKK bölgesinden getirdiği aracın yanına gittiklerini anlatan F.U., "Aracın fotoğrafı çekildi. Araç çalışıyordu. Kapattılar. Bombanın araç kontağıyla ilişkili olmadığını, başka şekilde hazırlandığını söylediler. Bombalı aracı oradaki güvenlik güçleri imha etti." ifadelerini kullandı.

YPG/PKK, TSK'nın SMO ile düzenlediği operasyonla 13 Ekim 2019'da terörden arındırılan Tel Abyad'ı, işgal ettiği Rakka'dan zaman zaman hedef almayı sürdürüyor.

Mehmetçikten Suriyeli kardeşlerimize Türk kahvesi ikramı
OYNAT 00:58
Mehmetçikten Suriyeli kardeşlerimize Türk kahvesi ikramı
Suriyeli kardeşlerimizin can ve mal güvenliği için Barış Pınarı bölgesinin yol kontrol noktalarında arama tarama faaliyetlerine devam eden Mehmetçiklerimiz, Suriyeli kardeşlerimize sıcak içecek ikram ederek soğuk günlerde içlerini ısıttı. Milli Savunma Bakanlığı resmi twitter hesabından paylaşılan video sosyal medyada beğeni topladı.


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