Dünya YPG/PKKdan Cerablustaki sivillere saldırı 1 ölü 7 yaralı
BARIŞ PINARI HAREKATI

YPG/PKK'dan Cerablus'taki sivillere saldırı: 1 ölü 7 yaralı

Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusunu işgal eden terör örgütü YPG/PKK, Cerablus'ta sivillerin sığındığı kampı ve sivil yerleşimleri vurdu. Saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 7 sivil yaralandı.

Haber Merkezi AA
YPG/PKK'lı teröristler
YPG/PKK'lı teröristler

Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusunu işgal eden terör örgütü YPG/PKK'nın Cerablus'taki sivillere saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın ardından YPG/PKK Suriye'de sivilleri hedef alıyor.

Bir ölü 7 yaralı

Teröristler, Suriye-Türkiye sınırında, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Cerablus ilçesinde sivillerin sığındığı kampa ve sivil yerleşimlere saldırdı. Saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 7 sivil yaralandı.

Cerablus, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriyeli muhalif savaşçıların gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekatı ile ağustos 2016'da terör örgütü DEAŞ'dan arındırılmıştı.

Barış Pınarı Harekatı: Türkiye vurunca ABD'li ve YPG'li komutanlar toplantı yaptı
DÜNYA
Barış Pınarı Harekatı: Türkiye vurunca ABD'li ve YPG'li komutanlar toplantı yaptı
ABDden PKK itirafı

ABD'den PKK itirafı

'Obama döneminde PKK ile ortaklık yapıldı'
İkinci aşamaya geçildi

İkinci aşamaya geçildi

​İşte dakika dakika tarihi Barış Pınarı Harekatı...
Mehmetçik sınırı geçti

Mehmetçik sınırı geçti

​Barış Pınarı Harekatı kapsamında TSK kara operasyonuna başladı.
Macaristan dik durdu

Macaristan dik durdu

​AB'nin küstah bildirisi Macaristan vetosuna takıldı.
Çelik duvarlı merkez

Çelik duvarlı merkez

Erdoğan'ın, Barış Pınarı Harekatı'nı yönettiği merkez ile ilgili tüm detaylar.
Vurulan tüm noktalar

Vurulan tüm noktalar

​Irak sınırından Fırat'a kadar PYD mevzileri bombardımana tutuldu.

'Acil' koduyla toplandılar

'Acil' koduyla toplandılar

​Türkiye vurdu, ABD ve YPG'nin komutanları gizlice görüştü.
Başkomutan harekat merkezinde

Başkomutan harekat merkezinde

​Barış Pınarı Harekatı'nın yönetim merkezinden ilk kareler.
Barış Pınarı 'Koral' ile başladı

Barış Pınarı 'Koral' ile başladı

Yerli ve milli Koral, ​Barış Pınarı harekatında önemli rol oynadı.

29 nokta tam isabet!

29 nokta tam isabet!

PKK'nın tam isabet üsleri imha edildi.
51. maddeyi uyguluyoruz

51. maddeyi uyguluyoruz

Uluslararası hukuk ne diyorsa Türkiye onu yapıyor.
Camilerde Fetih Suresi okunacak

Camilerde Fetih Suresi okunacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı.
Savaş uçakları hazır

Savaş uçakları hazır

​İncirlik Hava Üssü'ne 4 savaş uçağı geldi.
ABD<br>gündemini sarstı

ABD
gündemini sarstı

​Harekat, ABD medyasının bir numaralı gündem maddesi oldu.
Başkomutan duyurdu

Başkomutan duyurdu

'Barış Pınarı Harekatı başladı, terör tehdidini bertaraf edeceğiz!'.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.