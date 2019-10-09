YPG/PKK'dan Cerablus'taki sivillere saldırı: 1 ölü 7 yaralı

Dünya

Bakan Çavuşoğlu: Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yaptığı açıklamada, "Bizim derdimiz teröristlerdir. Kimse diğer konuların arkasına sığınarak bu operasyona karşı çıkmasın. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz ve bizim için hayati önemde olan bu harekatı başarıyla tamamlayacağız." dedi.