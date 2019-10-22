Dünya YPG/PKKlı teröristler Suriye Milli Ordusuna saldırdı 3 SMO askeri şehit oldu
BARIŞ PINARI HAREKATI

YPG/PKK'lı teröristler Suriye Milli Ordusu'na saldırdı: 3 SMO askeri şehit oldu

Terör örgütü YPG/PKK’nın, Tel Abyad ve Rasulayn’da, Suriye Milli Ordusu askerlerine yönelik düzenlediği intihar saldırısında 3 asker şehit oldu, 18 asker yaralandı. Barış Pınarı Harekatı’nın başından bu yana Suriye Milli Ordusu’ndan 84 asker şehit oldu, 310 asker yaralandı.

Haber Merkezi AA
Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Suriye Milli Ordusu, harekatın başından bu yana toplam 84 şehit verdi.
Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Suriye Milli Ordusu, harekatın başından bu yana toplam 84 şehit verdi.

YPG/PKK’lı teröristlerin, Barış Pınarı Harekatı’na katılan Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerine düzenlediği bombalı intihar saldırısı sonucu 3 asker şehit oldu, 18 asker yaralandı.

Türkiye ile ABD arasında sağlanan ve teröristlerin 120 saat içinde bölgeden çekilmesi amacıyla harekata ara verilmesini öngören mutabakat, YPG/PKK tarafından ihlal ediliyor.

  • Teröristler, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad kırsalında, cephe hattındaki pozisyonlarını koruyan SMO askerlerine, bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenledi. Saldırıda SMO’dan 3 asker şehit oldu, 10 asker yaralandı.

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Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında bulunan Rasulayn’da da güvenliği sağlamak için arama tarama faaliyeti yürüten SMO askerlerinden 8’i de tuzaklanan bir el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle yaralandı.

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9 Ekim’de başlayan Barış Pınarı Harekatı'na katılan SMO’dan şu ana kadar 84 asker şehit oldu, 310 asker yaralandı.

SMO askerlerinin harekatta kurtarılan yerleşimler ve yollardaki arama tarama faaliyetleri sürüyor.

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Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentinde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından meskun mahal operasyonları sürdürülüyor. Operasyonlarda, Türkiye sınırına yakın noktada, terör örgütü PKK/YPG'nin havan ve roket deposu tespit edildi.
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