Dünya YPG/PKKlı teröristler yaralılarını Şamda tedavi ettiriyor
ORTADOĞU

YPG/PKK'lı teröristler yaralılarını Şam'da tedavi ettiriyor

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki başkent Şam'da ağır yaralı ve hasta teröristlerini tedavi ettiriyor. Şam'ın farklı hastanelerinde tedavi altına alınan teröristlere ve refakatçilerine rejim güçlerince, bölgede rahat hareket etmeleri için 'güvenlik kartları' veriliyor.

Haber Merkezi AA
Beşar Esed posterini taşıyan PKK'lı teröristler.
Beşar Esed posterini taşıyan PKK'lı teröristler.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Irak'a sıçramasından önce Süleymaniye'de yaralı ve hastalarını tedavi eden terör örgütü YPG/PKK, kentte vakaların görülmesi üzerine rotasını müttefiği Esed rejimine çevirdi.

Bu kapsamda durumu ağır olan yaralı ve hasta teröristler, örgütün işgalindeki Haseke'nin havalimanından belli aralıklarla kalkan, rejime ait kargo uçaklarıyla Şam'a gönderiliyor.

  • Şam'ın farklı hastanelerinde tedavi altına alınan teröristlere ve refakatçilerine rejim güçlerince, bölgede rahat hareket etmeleri için "güvenlik kartları" veriliyor.

Örgüt de teröristlerin durumunu takip etmek için Şam'da bir grup bulunduruyor.

ESED İLE YPG İLİŞKİSİ DEVAM EDİYOR

Esed rejimi, Suriye'de 2011'de halk hareketlerinin başlamasından 1 yıl sonra kuzeyde Afrin, Aynularab (Kobani) ve Kamışlı çevresinden askeri güçlerini çekmişti. Örgüt, Suriye muhalefetine katılmamak koşuluyla buralarda kontrolü rejimden devralmıştı. ABD'nin, Barış Pınarı Harekatı sırasında kuzeyden çekilmeye başlamasıyla rejim ve örgüt arasında birleşme görüşmeleri başlamış ancak YPG/PKK'nın özerklikte ısrar etmesi nedeniyle sonuç alınamamıştı.

YPG/PKK ile Esed rejimi arasında petrol ticareti alanında işbirliği sürüyor. Bu kapsamda rejim ve YPG/PKK, örgütün işgal ettiği Haseke ilindeki sahalardan çıkarılan petrolün gelirini paylaşıyor.

  • Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı sırasında Esed rejimi, YPG/PKK işgalindeki bazı bölgelere girerken, YPG/PKK da rejimin İdlib'deki son saldırılarına destek olmuştu.

Rus komutandan Ayn El Arab'da PYD paçavralı poz
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Rus komutandan Ayn El Arab'da PYD paçavralı poz
Soçi mutabakatı kapsamında Türkiye'ye terör örgütü PYD'nin Suriye kuzeyinden çekileceği garantisini veren Rusya, Ayn El Arab'da eli kanlı katillerle yan yana poz verdi. O görüntüde Rus General Paris, terör örgütü PYD'nin paçavrasını açtı. Örgütün sözde Ayn El Arab komutanı İsmet Şeyh Hasan da Rusya bayrağını açtı.

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