YPG/PKK'lı teröristler yine sivilleri hedef aldı: Suruç ve Akçakale'ye havanlı saldırı

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgelerden Suruç ve Akçakale'deki sivillere yönelik havan mermili saldırısında bir kişi yaralandı.
- Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.
SURUÇ'TA 3 EVE HAVAN İSABET ETTİ
Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Suruç ilçesindeki sivillerin bulunduğu 3 eve havanlı saldırı düzenlendi.
Saldırılarda yaralanan bir kişi Suruç Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Evlerde de hasar meydana geldi.
AKÇAKALE'DEKİ SALDIRIDA 2 KİŞİ YAŞADIĞI PANİK NEDENİYLE HASTANEYE KALDIRILDI
Terör örgütü tarafından Akçakale ilçesine yönelik de havanlı saldırı gerçekleştirildi.
- Sivillerin bulunduğu bir binaya isabet eden havan nedeniyle yaralanan olmazken, patlama nedeniyle panik yaşayan 2 kişi kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.
Saldırıda binada büyük hasar meydana geldi.