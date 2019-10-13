Dünya YPG/PKKlı teröristler yine sivilleri hedef aldı Suruç ve Akçakaleye havanlı saldırı
BARIŞ PINARI HAREKATI

YPG/PKK'lı teröristler yine sivilleri hedef aldı: Suruç ve Akçakale'ye havanlı saldırı

Barış Pınarı Harekatı ile bozguna uğrayan YGP/PKK'lı teröristler yine sivillere saldırdı. Suruç ilçesine teröristler tarafından atılan 3 havan mermisi nedeniyle 1 kişi yaralandı. Akçakale'ye de saldıran teröristlerin attığı havan mermisi bir binaya isabet etti.

Haber Merkezi AA
YPG/PKK'lı teröristler Şanlıurfa'nın Surç ve Akçakele ilçelerinde sivillerin bulunduğu alanlara havanlı saldırı düzenledi.
YPG/PKK'lı teröristler Şanlıurfa'nın Surç ve Akçakele ilçelerinde sivillerin bulunduğu alanlara havanlı saldırı düzenledi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgelerden Suruç ve Akçakale'deki sivillere yönelik havan mermili saldırısında bir kişi yaralandı.

AA
YPG/PKK'lı teröristlerden havanlı saldırı.

  • Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

AA
YPG/PKK'lı teröristlerden havanlı saldırı.

SURUÇ'TA 3 EVE HAVAN İSABET ETTİ

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Suruç ilçesindeki sivillerin bulunduğu 3 eve havanlı saldırı düzenlendi.

AA
YPG/PKK'lı teröristlerden havanlı saldırı.

Saldırılarda yaralanan bir kişi Suruç Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Evlerde de hasar meydana geldi.

AA
YPG/PKK'lı teröristlerden havanlı saldırı.

AKÇAKALE'DEKİ SALDIRIDA 2 KİŞİ YAŞADIĞI PANİK NEDENİYLE HASTANEYE KALDIRILDI

Terör örgütü tarafından Akçakale ilçesine yönelik de havanlı saldırı gerçekleştirildi.

Reuters
YPG/PKK'lı teröristlerden havanlı saldırı.

  • Sivillerin bulunduğu bir binaya isabet eden havan nedeniyle yaralanan olmazken, patlama nedeniyle panik yaşayan 2 kişi kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

AA
YPG/PKK'lı teröristlerden havanlı saldırı.

Saldırıda binada büyük hasar meydana geldi.

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