Dünya Yunan askerleri göçmenleri dövüp Türkiyeye gönderiyor
AVRUPA

Yunan askerleri göçmenleri dövüp Türkiye'ye gönderiyor

Yunan askerleri göçmenleri dövüp Türkiye'ye gönderiyor

Yunanistan'ın Türkiye'ye zorla gönderdiği öne sürülen 252 düzensiz göçmen Edirne'de yakalandı. Pakistan uyruklu Seyit Habib "Biz kalabalıktık, hepimize vurdular, telefonumuzu, paramızı aldılar, yemek vermediler, bizi botla nehirden bu tarafa attılar" dedi.

Haber Merkezi AA
Düzensiz göçmenlerin Yunan askerlerince darbediliyor.
Düzensiz göçmenlerin Yunan askerlerince darbediliyor.

Edirne'de, Yunanistan'ın darbedip Türkiye'ye zorla gönderdiği ileri sürülen 252 düzensiz göçmen yakalandı.

İddiaya göre, Yunanistan'a geçen düzensiz göçmenler, Yunan hudut birliklerince uluslararası sözleşmelere aykırı olarak Meriç Nehri üzerinden zorla Türkiye'ye gönderildi.

Yunanistan'dan insanlık dışı muamele

Sınır birlikleri ve jandarma ekiplerince Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında 252 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, Yunan hudut birliklerinin kendilerini darbettiğini öne sürdü.

Düzensiz göçmenlerden Pakistan uyruklu Seyit Habib, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yunan askerlerinin kendilerini darbettiğini, ayakkabı ve cep telefonlarını alarak Türkiye tarafına attıklarını iddia etti.

Meriç Nehri'nden kayıkla Türk tarafına zorla götürüldüklerini savunan Habib, "Biz kalabalıktık, hepimize vurdular, telefonumuzu, paramızı aldılar, yemek vermediler, bizi botla nehirden bu tarafa attılar." dedi.

Göçmenlere Yunan zorbalığı

Göçmenlere Yunan zorbalığı

Darbettiler, ayakkabı ve cep telefonlarını aldılar.
Öldürün beni diye bağırdı

'Öldürün beni' diye bağırdı

​Beşiktaş'ta durağa dalan otobüs şoförünün kurtarılma görüntüleri.
Silahı bırakıp küreklere sarıldılar

Silahı bırakıp
küreklere sarıldılar

Suriye Milli Ordusu şimdi de yolları temizliyor.
Detaylar belli oldu

Detaylar belli oldu

Bir kişi hayatını kaybetti, 21 metre fren izi tespit edildi.
Kayseri siftah yaptı

Kayseri siftah yaptı

Kayserispor, Fenerbahçe'yi mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.
Ermeni tasarısı <br>neden 29 Ekim'de geldi

Ermeni tasarısı
neden 29 Ekim'de geldi

​İbrahim Kalın'dan tepki çeken tasarılarla ilgili açıklama.

MSB'den algı <br>haberlerine yalanlama

MSB'den algı
haberlerine yalanlama

Sivil kuruluşlara ateş açıldığı iddiasına açıklama.
İngiltere <br>'Çağs'ı konuşuyor

İngiltere
'Çağs'ı konuşuyor

Milli futbolcumuz günün kahramanı oldu.
Felaketin gizemli<br>yüzü: Çernobil

Felaketin gizemli
yüzü: Çernobil

​Nükleer kaza felaketinin yuttuğu bir kasaba.

Terör örgütleriyle <br>işbirliğini saklamıyorlar

Terör örgütleriyle
işbirliğini saklamıyorlar

Türkiye'den ABD'nin Terörizm Raporu'na tepki.
Halkın arasına karıştı

Halkın arasına karıştı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da vatandaşlarla bir araya geldi.
HDP kongresinde skandal

HDP kongresinde skandal

​Eli kanlı teröristler için ant içildi sloganlar atıldı.
Esed'in himayesinde saldırıyorlar

Esed'in himayesinde saldırıyorlar

PKK'lılar, rejim kontrolündeki bölgelerden saldırı düzenliyor.
DEAŞ'ın kamp sorumlusu yakalandı

DEAŞ'ın kamp sorumlusu yakalandı

5 ildeki operasyonda dikkat çeken gözaltılar.
Erdoğan Suriye sınırında

Erdoğan Suriye sınırında

​Cumhurbaşkanı'na harekat merkezinde Barış Pınarı brifingi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.