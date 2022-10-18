Yunan bakandan skandal sözler: Türkiye'ye iftira attı

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalandı. Ancak bu anlaşma Yunanistan'ı rahatsız etti. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Lefkoşa'da Türkiye'ye yönelik skandal açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Trablus'ta Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon anlaşması imzalandı. Anlaşma sonrası Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşı Necla Manguş'la kameraların karşısına geçerek Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalandığını açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu konuşmasında, "Bunu tüm muhataplarımıza da vurguluyoruz. Libya'yla olan ilişkilerimiz gücünü ortak tarihimizden komşuluk ve kardeşlik bağlarımızdan alıyor. Bugünkü görüşmelerimizde ilişkilerimizi daha da ileriye taşıma taahhüdümüzü karşılıklı olarak vurguladık. Bugün Necla Hanım'ın da söylediği gibi iki tane anlaşma imzaladık. Hidrokarbonlar ve protokol alanlarındaki mutabakat muhtıralarını imzaladık. Şu anda arkadaşlarımız üzerinde müzakere etmeye devam ediyorlar. Bugün inşallah gaz alanında da bir mutabakat muhtırasını imzalayarak dönmüş olacağız." sözlerine yer verdi.

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Çavuşoğlu, Türkiye'nin izlediği akıllı politikalar sayesinde enerji konusunda bir transit ülke olduğunun altını çizerek, "Bugün geçmişte imzaladığımız anlaşmalar, bugünkü imzaladığımız anlaşmalar iki egemen devlet arasında Libya ve Türkiye arasında kazan-kazan anlayışıyla imzalanan anlaşmalardır. Dolayısıyla üçüncü ülkelerin, iki egemen ülkenin imzaladığı anlaşmaya müdahale etme hakkı yoktur. Onların ne düşündüğü önemli değil. Önemli olan, bizim imzaladığımız anlaşmalar iki ülke ve iki ülke halkına faydalı mı, faydalı değil mi? Biz buna bakarız. İmzaladığımıza göre de burada karşılıklı fayda görüyoruz, kazan-kazan anlayışıyla." sözlerine yer verdi.

Ancak bu anlaşma Yunanistan'ı rahatsız etti. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Lefkoşa'da düzenlenen ekonomi zirvesinde Türkiye'ye yönelik skandal açıklamalarda bulundu. Türkiye'yi ikiyüzlülükle suçlayan Dendias, Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran tarafın Türkiye olduğunu iddia etti.

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Dendias, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki dengeyi tersine çevirmek istediğini ifade ederken bu duruma izin vermeyeceklerini de sözlerine ekledi. Uluslararası hukuku her fırsatta çiğneyen Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı, uluslararası hukuk çerçevesinde Kıbrıs'ın haklarını da korumayı sürdüreceklerini dile getirdi.

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