Dünya Yunan basınından Kıbrıs adası karikatürü KKTCnin Türkiye tarafından kopartılıyor
AVRUPA

Yunan basınından Kıbrıs adası karikatürü: KKTC'nin Türkiye tarafından kopartılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçtiğimiz günlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyareti sırasında yaptığı açıklamaların uluslararası basındaki yankıları sürüyor. Yunan basını Erdoğan’ın açıklamalarından duyduğu rahatsızlığı karikatüre yansıttı. Son dönemde Türkiye ile KKTC arasında artan iş birliğine dikkat çekilen çizimde, KKTC'nin Türkiye tarafından adadan "kopartıldığı" iddia edildi.

Haber Merkezi Diğer
Yunan basınından Kıbrıs adası karikatürü: KKTCnin Türkiye tarafından kopartılıyor
​Yunan basınındaki Kıbrıs adası karikatürü.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumu'na katılan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'ye yeni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi müjdesi vermiş, mevcut binayla ilgili olarak "Malum İngilizlere ait bir gecekondu, yakıştıramıyoruz."demişti. "İhtişamlı bir parlamento binamız olsun." ifadesini de kullanan ve Maraş açılımından bahseden Erdoğan, KKTC'nin çehresini değiştirecek projelerin toplu açılış ve temel atma törenlerine katılmıştı.

  • Yunan basınından Kathimerini, hem Yunanistan hem de Avrupa Birliği'nde gelişmelere ilişkin duyulan rahatsızlığı karikatüre yansıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Meclisi'nde müjdeyi açıkladı: KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin inşasına yakında başlıyoruz
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Meclisi'nde müjdeyi açıkladı: KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin inşasına yakında başlıyoruz

"BİZİM İÇİN KUZEY GÜNEY DİYE BİR OLAY KALMADI"

Karikatürde, Kıbrıslı Türkleri Rum kesiminin zulmünden kurtaran 20 Temmuz 1974 tarihli Kıbrıs Barış Harekatı'na işaret edilerek, Rum tarafıyla KKTC arasına çizilen sınırdan bahsedildi. Özellikle son dönemde Türkiye ile KKTC arasında artan iş birliğine dikkat çekilen çizimde, KKTC'nin Türkiye tarafından adadan "kopartıldığı" öne sürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türkleri'nin "egemen devlete" dayalı önerisini sonuna kadar desteklediklerini söylemiş, "Artık bizim için Kuzey Kıbrıs, Güney Kıbrıs diye bir olay kalmamıştır. Bizim için sadece Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin mevcut sıkıntıları içindeki bağımsız devletler vardır." şeklinde konuşmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de gençlerle buluştu: Bu dava bize emanettir
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de gençlerle buluştu: Bu dava bize emanettir

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Meclisi'nde müjdeyi açıkladı: KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin inşasına yakında başlıyoruz
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Meclisi'nde müjdeyi açıkladı: KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin inşasına yakında başlıyoruz

Abone Ol Google News
665 yapı içinharekete geçildi

665 yapı için
harekete geçildi

​Tahliye edildikten sonra yıkımına başlanacak.
Ya tedbir ve aşı, ya kısır döngü

'Ya tedbir ve aşı, ya kısır döngü'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vatandaşları uyardı.
Rize yine sele teslim: Dereler taştı, yollarda hasar oluştu

Üniversiteli Onur'un son görüntüleri ortaya çıktı.

Bariyer üzerinde 40 metre boyunca yol gitti.

​Hem tatil yapamadılar hem de karakolluk oldular.

50 kişi tedbir amaçlı apartmanlardan tahliye edildi.
Kişisel veri<br>skandalına şok ceza

Kişisel veri
skandalına şok ceza

​Kurul bankaya 275 bin TL ceza kesti.

​Afyonkarahisar'da beş aracın karıştığı feci kaza.
Turu bıraktık

Turu bıraktık

​PSV'ye farklı mağlup olan Galatasaray tur şansını zora soktu.
Yapma Muslera!

Yapma Muslera!

PSV-Galatasaray maçına Muslera'nın hatası damga vurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.