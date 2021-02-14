Dünya Yunan limanlarını paylaştılar Çin ile ABDnin ardından Ruslar
AVRUPA

​Yunan limanlarını paylaştılar: Çin ile ABD'nin ardından Ruslar

Yunan limanlarını paylaştılar: Çin ile ABD'nin ardından Ruslar

Daha önce Pire limanını Çin’e, Dedeağaç ve Kavala limanını ABD’ye veren Atina, şimdi de stratejik Selanik limanını Rusya lideri Putin’e yakınlığıyla bilinen bir oligarka sattı. ABD ordusunun Dedeağaç bölgesine bir askeri üs kurduğu da biliniyor.

Dış Haberler Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ağır ekonomik bunalım yaşayan Yunanistan, stratejik limanlarını birer birer küresel güçlere satmaya devam ediyor. Daha önce Pire limanını Çin’e satan, Dedeağaç ve Kavala limanını ABD’ye veren Atina, şimdi de stratejik Selanik limanı Rusya lideri Vladimir Putin’e yakınlığıyla bilinen bir oligarka sattı. Yunanistan’ın Selanik şehrindeki limana ait hisselerin yüzde 67’sini alan Belterra Investments şirketi, ticari olarak limanı kontrol altına aldı.

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  • Belterra Investments şirketinin sahibi Putin’e yakınlığıyla tanınan Yunan asıllı oligark İvan Savvidis, Rus istihbarat servislerinin yürüttüğü propaganda ve kampanyalarda aktif rol aldı. Zamanında Rusya milletvekilliği ve AB Parlamento üyeliğini yaptı. Yunanistan’da önemli yatırımları olan Savvidis Yunan PAOK Futbol Kulübü’nün de sahibi. Vladimir Putin’in en yakın çevresinde bulunan Savvidis Rus özel servislerinin desteğinden de karşılıklı olarak yararlanıyor. Uzmanlar Selanik limanının Rus oligarkın hakimiyetine geçmesiyle, Rus istihbaratı tarafından etkin şekilde kullanılabileceğini ve ülke üzerindeki Rus nüfuzunun da artacağına dikkat çekiyorlar.

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PİRE VE DEDEAĞAÇ

Yunanistan’ın en büyük ve en değerli limanı Pire, 2016 yılında Çin tarafından satın alınmıştı. Çin’in Cosco Group Limited şirketi aracılığıyla 280 milyon dolar karşılığında yüzde 66’sı satın alınan limanın Pekin’in Akdeniz ve Balkanlar stratejisinde önemli bir konumu olduğu belirtiliyor. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de Kasım 2019’daki Yunanistan ziyareti sırasında, Pire limanında incelemelerde bulunmuştu. Öte yandan ABD de, Yunanistan’ın kuzeyindeki stratejik Dedeağaç ve Kavala limanlarına geçen yıl yatırım kararı aldı. Yunan Ekathimerini gazetesinin haberine göre, ABD’li ONEX ve Black Summit Financial Group, Dedeağaç Limanı’nın yüzde 67’sini ve Kavala’daki Filippos B limanını almak için teklifte bulundu. AABD ordusunun Dedeağaç bölgesine bir askeri üs kurduğu da biliniyor.

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