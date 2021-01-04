Dünya Yunan medyası Prens Selman ortak tatbikat için savaş jetlerini Girite gönderiyor
AVRUPA

Yunan medyası: Prens Selman ortak tatbikat için savaş jetlerini Girit'e gönderiyor

Yunanistan medyası, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın emriyle çok sayıda F-15 jetinin Girit'teki Suda Üssü'ne iniş yapacağını yazdı. Çıkan haberlerde, “Türkiye’ye göz dağı vermek” için bu adımın atıldığı belirtilerek, Suudi Arabistan’ın Yunanistan’la Akdeniz’de tatbikat düzenleyeceği aktarıldı.

Haber Merkezi Diğer
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman

Türkiye karşıtı müttefikleriyle birlikte Akdeniz’de birçok tatbikata girişen Yunanistan ve Kıbrıs’taki Rum yönetimi, yeni bir adım atmaya hazırlandığı iddia edildi. Yunanistan medyasında çıkan haberlerde, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın emriyle Girit'e inecek F-15 jetlerinin Yunan savaş uçaklarıyla birlikte Doğu Akdeniz'de tatbikat yapacağı öne sürüldü.

Akdeniz’de Suud-Rum ittifakı
DÜNYA
Akdeniz’de Suud-Rum ittifakı

Haberlerde, ABD ve Japonya'nın ardından dünyadaki en büyük F-15 filosuna sahip Suudi Arabistan'ın göndereceği jetlerin, Yunan pilotlar tarafından da kullanılacağı belirtildi.

Pompeo Yunan Başbakanla üssü ziyaret etmişti

Doğu Akdeniz'de açık şekilde Yunanistan'a destek veren ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bir süre önce Suda Üssü'nü ziyaret etmişti.

  • Silahlanma yarışına giren Atina yönetimi, 2020 bitmeden Fransa ile 18 Rafale jetinin satın alınması için anlaşma imzalamış, ABD'den F-35 savaş uçakları istemişti. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, bu adımların Türkiye’ye karşı atıldığını belirtmişti.

Girit’te üçlü provokasyon: Yunanistan,BAE ve Mısır topunuz gelin!
DÜNYA
Girit’te üçlü provokasyon: Yunanistan,BAE ve Mısır topunuz gelin!
Abone Ol Google News
Hangi rafta tutulacağı dahi belli

Hangi rafta tutulacağı dahi belli

​Koronavirüs aşıları buzdolabında bile ATS ile izlenecek.
Ataklı ve Başbuğa tepki

Ataklı ve Başbuğ'a tepki

​"Darbe özlemindekilerin eşgüdümlü söylemleri sürpriz değil".
Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğdan 27 Mayıs imalı erken seçim çıkışı

Şehit Sekin'in yeni görüntüleri

Şehit Sekin'in yeni görüntüleri

Şaka yapan arkadaşlarına gülerek karşılık veriyor.

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

​2020 enflasyonu yüzde 14,60.

Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ'dan '27 Mayıs' imalı erken seçim çıkışı
Gündem

Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ'dan '27 Mayıs' imalı erken seçim çıkışı

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, muhalefet partilerinin erken seçim çağrısında bulunduğu, gazeteci Can Ataklı’nın ise “Erdoğan’ın gitmesi için çok büyük bir halk öfkesi ve afet olması lazım. “Bugünün koşullarında darbe yapabilecek kabiliyet yok” dediği günlerde imalı bir çıkışta bulundu. Cumhuriyet gazetesine röportaj veren Başbuğ'un “Adnan Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir’de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi” sözleri sosyal medyada tartışma konusu oldu.
Evlat nöbetindeki anne oğluna seslendi: Ceza yok Baran gel teslim ol
Gündem

Evlat nöbetindeki anne oğluna seslendi: Ceza yok Baran gel teslim ol

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 182 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 490'ıncı günde de sürüyor. 5 yıl önce, 15 yaşındayken, kaçırılan oğlu Baran için evlat nöbetine devam eden Solmaz Öğrünç, "Sesimi duyuyorsan eğer gel, adalete teslim ol. Onlar seni kandırıyor. Ceza falan yok. Gelen çocuklar, ceza almadan annelerine kavuşuyor" dedi.
Fahrettin Altun'dan Ataklı ve Başbuğ'a sert tepki: Darbe özlemi içerisindekilerin eşgüdümlü söylemleri sürpriz değil
Gündem

Fahrettin Altun'dan Ataklı ve Başbuğ'a sert tepki: Darbe özlemi içerisindekilerin eşgüdümlü söylemleri sürpriz değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görevi bırakması için büyük afetlerin yaşanması gerektiğini savunan Can Ataklı'nın sözleri üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Altun, “Darbe özlemi içerisinde olanların bu eşgüdümlü söylemleri hiç sürpriz değil” açıklamasında bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.