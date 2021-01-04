Yunan medyası: Prens Selman ortak tatbikat için savaş jetlerini Girit'e gönderiyor

Türkiye karşıtı müttefikleriyle birlikte Akdeniz’de birçok tatbikata girişen Yunanistan ve Kıbrıs’taki Rum yönetimi, yeni bir adım atmaya hazırlandığı iddia edildi. Yunanistan medyasında çıkan haberlerde, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın emriyle Girit'e inecek F-15 jetlerinin Yunan savaş uçaklarıyla birlikte Doğu Akdeniz'de tatbikat yapacağı öne sürüldü.

DÜNYA Akdeniz’de Suud-Rum ittifakı

Haberlerde, ABD ve Japonya'nın ardından dünyadaki en büyük F-15 filosuna sahip Suudi Arabistan'ın göndereceği jetlerin, Yunan pilotlar tarafından da kullanılacağı belirtildi.

Pompeo Yunan Başbakanla üssü ziyaret etmişti

Doğu Akdeniz'de açık şekilde Yunanistan'a destek veren ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bir süre önce Suda Üssü'nü ziyaret etmişti.

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Silahlanma yarışına giren Atina yönetimi, 2020 bitmeden Fransa ile 18 Rafale jetinin satın alınması için anlaşma imzalamış, ABD'den F-35 savaş uçakları istemişti. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, bu adımların Türkiye’ye karşı atıldığını belirtmişti.