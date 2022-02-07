Dünya Yunan medyasında Türkiye hazımsızlığı ABD Mısırı da sattı
AVRUPA

Yunan medyasında 'Türkiye' hazımsızlığı: ABD Mısır'ı da sattı

ABD'nin Mısır ile imzalayacağı 130 milyon dolarlık askeri yardım anlaşmasını geri çekeceği iddiaları, Yunanistan basınını rahatsız etti. News Break isimli haber sitesi, Biden yönetiminin Türkiye'nin bölgesel çıkarları için kendilerinden sonra 'Mısır'ı da sattığını' öne sürdü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yunan medyasında Türkiye hazımsızlığı: ABD Mısırı da sattı
Yunanistan basınında yer alan "ABD, Mısır'ı da satıyor" başlıklı haber.

Bazı ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Joe Biden yönetiminin Mısır'a 130 milyon dolarlık askeri yardımı geri çekeceğini öne sürdü. ABD basınında yer alan haberlere göre, söz konusu ret kararının gerekçesi olarak ise Mısır'daki insan hakları uygulamalarına ilişkin kaygılar gösterildi.

"ABD, TÜRKİYE İÇİN MISIR'I DA SATIYOR"

Söz konusu gelişme Yunanistan basınında geniş yer buldu. News Break isimli haber sitesinde, 'ABD'nin Mısır'ı da sattığı' vurgulandı.

Biden hükümetinin her alanda 'Türkiye'nin önüne kırmızı halı serdiğinin' ifade edildiği haberde, "Yunanistan'a yaptıklarına benzer bir ihanet" denildi.

Yunanistan basınında yer alan
Yunanistan basınında yer alan "ABD, Mısır'ı da satıyor" başlıklı haber.

ABD'Yİ 'İHANETLE' SUÇLADILAR

ABD'nin Yunanistan'ın çıkarları doğrultusunda hayata geçireceğini açıkladığı fakat vazgeçtiği EastMed projesine de vurgu yapan Yunan basını, "Yine de kendilerine güvenenlere ihanet etmekte hiçbir sakınca görmezler." ifadelerine yer verdi.

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ABD'NİN GERİ ÇEKTİĞİ EASTMED PROJESİ NEDİR?

Avrupa'nın Rus gazına olan bağımlılığını azaltmak amacıyla, Türkiye bypass edilerek İsrail'den Kıbrıs'a ve Avrupa'ya doğal gaz tedarik yolu oluşturulması projesi yürütülüyordu. ABD; Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail’in oluşturduğu konsorsiyum tarafından gündeme getirilen EastMed projesine desteğini, bir non-paper (bağlayıcılığı olmayan belge) ile geri çekti.

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