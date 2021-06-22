Dünya Yunan medyası Afganistan anlaşmasından rahatsız oldu Biden Türkiye lehine tavizler veriyor
AVRUPA

Yunan medyası 'Afganistan' anlaşmasından rahatsız oldu: Biden Türkiye lehine tavizler veriyor

Geçtiğimiz hafta düzenlenen NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan'ın başkenti Kabil'de yer alan havalimanının güvenliği konusunda anlaşmaya vardı. Söz konusu gelişmeden rahatsızlık duyan Yunan Pentapostagma gazetesi, "Biden, Türkiye'nin lehine kararlar almaya devam ediyor. ABD Başkanı, Erdoğan'a istediği konularda taviz vermeye hazır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yunan medyasından Pentapostagma Afganistan anlaşmasından rahatsız oldu: Biden Türkiye lehine tavizler veriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta düzenlenen NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden, NATO Zirvesi’nde yaptığı görüşmede, Afganistan'da Kabil Havalimanı'nın güvenliğiyle ilgili anlaşmaya vardı.

Söz konusu gelişme nedeniyle Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD Savunma Bakanlığı teknik heyetinin, Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğini ele almak üzere Perşembe günü Ankara'da olacağı ifade edildi.

Yunanistan medyası ise iki ülke arasındaki bu anlaşmadan rahatsız oldu.

"Biden Türkiye lehine tavizler veriyor"

Pentapostagma gazetesi, ABD'li analistlere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a istediği konularda taviz vermeye hazır olduğunu yazdı.

Yapılan haberde, "Biden, Türkiye'nin lehine kararlar almaya devam ediyor. Türkiye Afganistan için tazminat talep etti ve aldı" denildi.

"Türkiye Afganistan için tazminat talep etti ve aldı" başlıklı haber.

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