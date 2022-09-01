​Yunan medyasının gündemi yine Türkiye: Türkiye yeni bir cephe açıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 30 Ağustos'ta yaptığı konuşmada, Yunanistan'ın Türk F-16'larına radar kilidi atmasına ilişkin, şunları söylemişti:
"Hep söylediğimiz gibi Yunanistan, bizim ne siyasi ne ekonomik ne de askeri olarak dengimiz ve muhatabımız değildir. Tıpkı bir asır önce olduğu gibi bugün de Yunanistan'ı kullanarak, ülkemizin vaktini ve enerjisini boşa harcatmaya çalışanların asıl niyetlerini biliyoruz."
"RADAR KİLİDİ ATILMASI DÜŞMANCA BİR DAVRANIŞTIR"
Son günlerde yaşanan gelişmeler, bu gerçeği inkarı mümkün olmayan bir açıklıkta herkesin önüne sermiştir. Bilindiği gibi Ege'de uluslararası hava sahasında NATO görevi icra eden F-16 uçaklarımıza, Yunanistan'ın Girit Adası'na konuşlandırdığı Rus menşeli S-300 Hava Füze Sistemleri tarafından radar kilidi atılmıştır. Bir ülke uçağına radar kilidi atılması düşmanca bir davranıştır. Hele bu uçak NATO görevi icra ediyorsa bu düşmanlık doğrudan tüm üyeleriyle NATO'ya yapılmış demektir. Yunanistan hava sahamızı ihlal ve uçaklarımızı tacizle başlayan hasmane tavırlarını S-300 radar kilidi atma seviyesine çıkartarak, aslında bize değil, NATO'ya ve müttefiklere meydan okumuştur."
YUNAN BASINI ERDOĞAN'IN SÖZLERİNİ MANŞETTEN VERDİ
Yunan medyasında bugün Türkiye ile yaşanan S-300 gerilimi ve NATO'nun 30 Ağustos kutlaması öne çıkıyor. Kathimerini gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'maşa' benzetmesini geniş bir haber olarak sayfasına taşıdı. 'Erdoğan: Yunanistan Ege'de huzursuzluk çıkarıyor, sadece maşa' başlığını tercih eden gazete, Türkiye liderinin açıklamalarında isim vermeden Yunanistan'a atıfta bulunduğunu yazdı.
"TÜRKİYE SERT ÜSLUBUNU KESKİNLEŞTİRDİ"
Ta Nea gazetesi ise 'Erdoğan'dan Yunanistan'a yeni saldırı-Kukla ve NATO'nun maşası' gibi skandal bir başlıkla yer verdiği haberinde, Türk liderin sert üslubunu daha da keskinleştirdiğini, NATO ve Yunanistan'ı hedef aldığını kaydetti.
'Erdoğan'ın çılgınlığı: Yunanistan Ege'de her fırsatta taciz eden bir NATO maşasıdır' diyen CNN Yunanistan ise, Ankara'dan yapılan "NATO'nun çok daha hafif gerekçelerle, nerelere güç aktardığını elbette görüyoruz" cümlesini öne çıkardı.
ZAFER BAYRAMI KUTLAMASININ HAZIMSIZLIĞI
To Vima gazetesi, NATO'nun sosyal medya hesabından Türkiye'nin Zafer Bayramı'nı kutlamasının Atina'nın sert tepkisi sonrası kaldırıldığını savundu.
İttifaktan yapılan paylaşımının Türkiye'nin bir başka NATO üyesine karşı kazandığı zafere ilişkin olduğunu yazan gazete, Perşembe günü 'NATO meydan okuması' manşetiyle okurlarının karşısına çıktı. To Vima'nın manşet haberinde, Zafer Bayramı kutlamasının NATO'nun İzmir'deki karargahından yapıldığı belirtildi.
"TÜRKİYE YENİ BİR CEPHE AÇIYOR"
To Vima'da 'Ankara Yunan S-300'leri için NATO'da' başlığıyla yayımlanan bir diğer haberde ise, Girit Adası'na konuşlandırılan Rus hava savunma sistemlerinin Türk F-16 jetlerine radar kilidi atmasıyla gerilen ilişkilerde yeni bir sayfa açılacağını vurguladı. Türkiye, Ege Denizi semalarında gerçekleşen olayın kayıtlarını NATO'ya sunacak.
Ta Nea gazetesinde yer alan haberin başlığı ise 'Türkiye Yunanistan aracılığıyla NATO ile yeni bir cephe açıyor' oldu. 'Türkiye NATO saldırılarıyla neyi elde etmeyi deniyor?' sorusunu yönelten gazete, Türk lider Erdoğan'ın ittifak üyelerini çifte standartla suçladığını yazdı.
Yunanistan'ın en popüler internet sitelerinden biri olan in.gr ise, 'Onlar oynarken... Ege'de playstation- S-300'lerle gerçekten ne oldu?' başlığını tercih etti.
TÜRK SAVAŞ UÇAKLARININ YUNAN HAVA SAHASINA 24 KEZ GİRİŞ YAPTIĞINI İDDİA ETTİLER
Kathimerini gazetesinde yayımlanan bir diğer haber, 'Yunan hava sahasında drone ve savaş uçaklarıyla yeni Türk ihlalleri' oldu. Gazeteye göre, dünya çapında şöhrete sahip Türk insansız hava araçları Yunan hava sahasına 24 kez giriş yaptı. Türk savaş uçaklarının ise iki kez Ege Denizi semalarında Yunanistan tarafına geçtiğini savunan Kathimerini, Yunan jetlerinin Türk savaş uçaklarının önünü kestiğini ileri sürdü.
Türkiye, Ağustos ayının son günlerinde Yunanistan'ın Girit Adası'na konuşlu S-300 hava savunma sistemine ait hedef takip ve füze güdüm radarıyla Rodos Adası'nın batısında yaklaşık 3 bin metrede uçan bir F-16 jetine füze kilidi attığını açıkladı.
S-300 skandalının dünyaya duyurulmasıyla Yunan medyası Ankara'dan gelen neredeyse her açıklamayı sayfalarına taşımaya başladı. Medya, hafta başında 'Türkler kontrolden çıktı-Hadi S-400'leri çalıştıralım' gibi başlıklar kullanmıştı.