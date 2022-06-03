Dünya Yunan vekilden itiraf gibi sözler Erdoğan Türkiyeyi süper güç yapıyor
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Yunan vekilden itiraf gibi sözler: Erdoğan Türkiye'yi süper güç yapıyor

Sık sık Türkiye aleyhine yaptığı konuşmalarla tanınan aşırı sağcı 'Yunan Çözümü' partisinin lideri Kyriakos Velopoulos, bu kez Türkiye’nin süper güç haline geldiğini itiraf etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’yi ticaret sektöründe güçlü bir konuma geldiğini söyleyen Velopoulos, Yunanistan’ın Türk ürünlerine ek vergiler getirmesi gerektiğini belirtti.

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Haber Merkezi Diğer
Yunan vekilden itiraf gibi sözler: Erdoğan Türkiyeyi süper güç yapıyor
Kyriakos Velopoulos

Yunanistan, Türkiye’nin dış politikadaki adımları ve Ege ile Doğu Akdeniz’de gerçek bir bölgesel güç haline gelmesinden duyduğu rahatsızlığı her fırsatta ifade ediyor.

Başta Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmaları olmak üzere Türkiye’nin gücü karşısında çaresiz kalan ve ABD ile AB'ye Türkiye'yi şikayet eden Yunanistan’da bu kez de Meclis’te itiraf gibi sözler sarf edildi.

Son olarak Yunan Meclisi'nde yapılan bir konuşma, Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarısından duyulan rahatsızlığı bir kez daha gözler önüne serdi.

Aşırı sağcı Yunan milletvekili ve 'Yunan Çözümü' partisinin lideri Kyriakos Velopoulos, geçtiğimiz hafta yaptığı konuşmada Türkiye'nin bir süper güç haline geldiğini söyledi.

'ERDOĞAN KRİZLERİ FIRSATA ÇEVİRİYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın krizleri fırsata çevirerek Türkiye'yi Avrupa'nın ticaret merkezi haline getirdiğini söyleyen Velopoulos, bundan hoşnut olmadıklarını belirterek Yunan hükümetine çağrıda bulundu.

Türk ürünlerine ek vergiler ve kısıtlamalar getirilmesi çağrısında bulunan milletvekili, Türkiye'nin Yunanistan'ın yanı başında büyüyen yeni bir 'Süper Güç' olduğunu belirterek, 'Biz buna dur demeliyiz' diye konuştu.

'TÜRK ÜRÜNLERİNE EK VERGİLER KOYMALIYIZ'

Öncül sektörü olan sanayiyi düşük maliyetli yaptı, tedarik zinciri açısından Çin'e kıyasla Avrupa'ya yakın olduğu için Avrupa'ya daha hızlı ihraç ederek ve daha ucuza satıyor. Ve başka önemli nokta Türkiye Avrupa'nın yanı başında olduğu için ürünler zamanında hatta kısa sürede ulaşıyor. Bu Türk ürünleri Yunanistan üzerinden Avrupa'ya ulaşıyor. Bu nedenle Erdoğan'ın başını sıkıntıya sokabilecek olan biz olmalıyız. Türk ürünlerine ek vergiler ve kısıtlamalar getirilmeli" ifadelerini kullandı.

HADSİZ SÖZLER: TÜRK SİHALARINI DÜŞÜRÜN

Türkiye'ye nefretini kusan milletvekili, haddini de aşarak Ege Denizi'nde uçan Türk SİHA'larının düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Velopoulos, "Biz Türklere karşı üstünlük kurmak için ABD'ye tüm Yunanistan'da üs kurma izni verdik" sözlerini kullanırken, "Ama Türkler SİHA'larıyla o üslerin üzerinde uçtu" diye devam etti.

'ERDOĞAN KİMSEYİ DİNLEMEDEN GİRİT'İN DİBİNE KADAR GEMİ GÖNDERİYOR'

ABD'nin Türkiye'nin faaliyetlerine karşı hiç bir şey yapmamasından şikayet eden milletvekili, "Biz Amerika'ya Yunan sondaj gemilerinin sondaj yapması için yalvarıyoruz. Ama Erdoğan kimseyi dinlemeden Girit'in dibine kadar gemilerini gönderiyor" diye konuştu.
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