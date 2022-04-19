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Dünya Yunanistan AB yaptırımları kapsamında Rus tankerine el koydu
AVRUPA

Yunanistan AB yaptırımları kapsamında Rus tankerine el koydu

Yunanistan AB yaptırımları kapsamında Rusya'ya ait bir petrol tankerine el koyduğunu açıkladı.

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Yunanistan AB yaptırımları kapsamında Rus tankerine el koydu
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı başlattığı 24 Şubat'tan itibaren Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya karşı yaptırım paketleri açıklıyor.

Yunanistan da AB yaptırımları kapsamında bir Rus tankerine el koyduğunu duyurdu.

Rus diplomatların "istenmeyen kişi" ilan edilmesi

Yunanistan, geçtiğimiz haftalarda Ukrayna'daki savaşa tepki olarak, 12 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmişti.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Rus büyükelçinin kararla ilgili bilgilendirildiğini duyurmuştu.

Bir bakanlık yetkilisi de söz konusu Rus diplomatların uluslararası kurallara uygun davranmadıklarını söylemişti.

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