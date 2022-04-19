Yunanistan AB yaptırımları kapsamında Rus tankerine el koydu

Ekonomi

Renault tarafından Bursa fabrikasında üretilmesi planlanan yeni Mitsubishi Colt’un karanlık bir ipucu görseli yayınlanmıştı. İpucu görselinden yola çıkarak yeni Colt’un muhtemel tasarımıyla ilgili render’lar paylaşıldı. Otomobil internet sitesi Kolesa, yeni nesil Mitsubishi Colt'un muhtemel tasarımını geçtiğimiz haftalarda paylaşılan ipucu görseli üzerinden yorumladı. İşte Clio'yu temel alacak Colt'un tasarıma dair ilk detaylar...