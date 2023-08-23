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Dünya

Yunanistan alevlere teslim: Facia uydudan görüntülendi

ABD'li uydu şirketi Maxar, Yunanistan'ın Türkiye sınırında çıkan ve 20 kişinin ölümüne neden olan yangın felaketinin uydu görüntülerini yayınladı.

14:44 . 23/08/2023 Çarşamba
IHA
Yunanistan

Yunanistan

Akdeniz kıyılarındaki orman yangınları yeniden şiddetini artırdı.

Türkiye, Çanakkale'deki orman yangınını kontrol altına almaya çalışırken Yunanistan, Batı Trakya bölgesi ve başkent Atina çevresinde devam eden yangınlarla mücadele ediyor.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre en az 20 kişinin hayatını kaybettiği ülkede havadan ve karadan yangına müdahale devam ediyor. Atina çevresinde yangınlar 2 gündür devam ederken, rüzgarlı ve sıcak hava şartlarının yangınla mücadeleyi zorlaştırdığı belirtildi.

"Zorlu şartlar devam ediyor"

İtfaiye Sözcüsü Ioanis Artopios yaptığı açıklamada, "Zorlu şartlar devam ediyor. Tüm Sivil Koruma güçleri alarmda ve yangınlarla mücadele ediyor" dedi.

Artopios, Atina’nın 20 kilometre kuzeyindeki yangınlara gönüllülerin de destek verdiği 202 itfaiyeci, 65 itfaiye aracı ile İsveç ve Almanya’dan gönderilen uçakların da aralarında bulunduğu 15 uçakla müdahale edildiğini söyledi. Yangın nedeniyle Atina çevresi duman ve külle kaplandı.

Yangın uydudan görüntülendi

Ülkenin batısındaki Menidi kasabasına yayılan alevler nedeniyle 3 huzurevinden 150 kişinin otellere ve farklı tesislere tahliye edildiği bildirildi. Atina'nın 14 kilometre kuzeybatısındaki Fili'de ise evler ve araçlar küle dönerken, bölgede yaşayanlar yaya olarak alevlerden kaçmak zorunda kaldı. Başkentin kuzeybatısındaki Ano Liosia bölgesinde de binlerce kişiye tahliye uyarısı yapıldı.

ABD'li uydu şirketi Maxar, Türkiye sınırına yakın 18 kişinin öldüğü Dedeağaç’taki yangınların uydu fotoğraflarını yayınladı. İki gün önce çekilen fotoğraflardaki dumanlı görüntüler, yangının boyutunu gözler önüne serdi.



#Yunanistan
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#uydu görüntüleri
37 dakika önce
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