Yunanistan panikte: Türkiye Ege'deki ada ve kayalıklara inecek

Yunanistan merkezli yayın kuruluşu MEGA'nın askeri konulardan sorumlu editörü Marinos Gasiamis, Türkiye tarafından gerçekleştirilecek tatbikatla ilgili bilgisi olduğunu belirterek, "Bir gece geleceklerine ilişkin açıklamaları desteklemek için, Türkiye özel kuvvetleri 10 Ekim Pazartesi günün başlayacak ve 21 Ekim'e kadar sürecek bir plan içerisindeler. Ege'deki kayalıklarda bir dizi askeri tatbikat yapılması bekleniyor. Buralara paraşütçüler gönderecekler" dedi.

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"ADALARI İŞGAL ETME TATBİKATI, ATİNA'YA NET BİR MESAJ"

Sözcü'nün aktardığı habere göre; Gasimis, Türkiye'nin kayalıkları "işgal etmek için" paraşütçü birlikler kullanarak tatbikat yapacağını öne sürerken, bu hareketin Atina'ya "net bir mesaj" içerdiğinin altını çizdi.

MEGA adlı televizyon kanalının haberinde, özellikle İzmir ve Ege açıklarındaki kayalık adalara yerleştirilecek özel paraşüt ekibinin buraları "işgal etmek için eğitildiği" iddia edildi.

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TATBİKAT GECE-GÜNDÜZ DURMADAN DEVAM EDECEK

Türkiye tarafından tatbikatların hava şartlarına ve saate bakılmaksızın gece-gündüz süreceği vurgulandı.