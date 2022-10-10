Dünya Yunanistan panikte Türkiye Egedeki ada ve kayalıklara inecek
AVRUPA

Yunanistan panikte: Türkiye Ege'deki ada ve kayalıklara inecek

Türkiye ile Yunanistan ilişkileri gergin bir dönemden geçerken, Yunanistan merkezli yayın kuruluşu MEGA, Türkiye'nin özel kuvvetlerinin Ege'deki kayalık ve adalarda askeri tatbikatlara başlayacağını duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Yunanistan panikte: Türkiye Egedeki ada ve kayalıklara inecek
Arşiv

Yunanistan merkezli yayın kuruluşu MEGA'nın askeri konulardan sorumlu editörü Marinos Gasiamis, Türkiye tarafından gerçekleştirilecek tatbikatla ilgili bilgisi olduğunu belirterek, "Bir gece geleceklerine ilişkin açıklamaları desteklemek için, Türkiye özel kuvvetleri 10 Ekim Pazartesi günün başlayacak ve 21 Ekim'e kadar sürecek bir plan içerisindeler. Ege'deki kayalıklarda bir dizi askeri tatbikat yapılması bekleniyor. Buralara paraşütçüler gönderecekler" dedi.

Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" mesajını tekrarlamasının ardından ABD'nin Atina Büyükelçiliği'nden küstah paylaşım
DÜNYA
Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" mesajını tekrarlamasının ardından ABD'nin Atina Büyükelçiliği'nden küstah paylaşım

"ADALARI İŞGAL ETME TATBİKATI, ATİNA'YA NET BİR MESAJ"

Sözcü'nün aktardığı habere göre; Gasimis, Türkiye'nin kayalıkları "işgal etmek için" paraşütçü birlikler kullanarak tatbikat yapacağını öne sürerken, bu hareketin Atina'ya "net bir mesaj" içerdiğinin altını çizdi.

MEGA adlı televizyon kanalının haberinde, özellikle İzmir ve Ege açıklarındaki kayalık adalara yerleştirilecek özel paraşüt ekibinin buraları "işgal etmek için eğitildiği" iddia edildi.

'Bir gece ansızın gelebiliriz' uyarısı Alman basınında: Erdoğan Irak ve Suriye'ye de aynı sinyali vermiş ve dediğini yapmıştı
GÜNDEM
'Bir gece ansızın gelebiliriz' uyarısı Alman basınında: Erdoğan Irak ve Suriye'ye de aynı sinyali vermiş ve dediğini yapmıştı

TATBİKAT GECE-GÜNDÜZ DURMADAN DEVAM EDECEK

Türkiye tarafından tatbikatların hava şartlarına ve saate bakılmaksızın gece-gündüz süreceği vurgulandı.

Komşuda 'Bir gece ansızın gelebiliriz' paniği: Orduları karşılaştıran Yunan kendini kandırıyor
FOTOĞRAF 18
Title
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'a 'Bir gece ansızın gelebiliriz' uyarısı Yunanistan'da gündemden düşmüyor.
Title
Geçtiğimiz gün Türkiye'yi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a şikayet eden Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, \"Adalarımıza gece geleceklerini söyleyenleri, gün ışığında bekliyoruz\" ifadelerini kullanmıştı.
Title
Macron, ise adeta Yunanistan'a kalkan olmuş 'Yunanistan'da kargaşaya izin vermeyeceğiz' demişti.
Title
Bütün bunlara bir tepki de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldi. \"Akıllı olun, tarihi bize tekrarlatmayın.\" sözlerini kullandı.
Title
Yunanistan'da Türkiye'den gelen açıklamalar yankılanırken, \"Bir Gece Ansızın Gelebilirim\" şarkısı sözleri ile gündeme taşındı. Türk yetkililerin Yunanistan'ı savaşla tehdit ettiği ifade edildi.
Title
Öte yandan Yunan Ta Nea gazetesinde yer alan haberde Türk ve Yunan orduları kıyaslandı.
Title
Tümamiral Stelios Fenekos ve Korgeneral Andreas Pentaras, bir röportajda Türkiye'nin Batı'nın desteğine sahip olmadığını belirtti.
Title
Türkiye'ye yetişmek için silah yarışına giren Yunanistan'ın ordusunun Türkiye için caydırıcı güç olduğunu iddia eden ikili; Yunanistan, denizde, hava kuvvetlerinde, kara ordusunda olduğu kadar siyasi düzeyde de caydırıcı olduğunu belirtti.
Title
Öte yandan Türkiye'nin Yunanistan ile savaş halinde Batı'nın desteğini alamayacağını söylerken \"Türkiye, Ege'de bir şeye kalkışmadan önce 2-3 kez düşünecek\" ifadesini kullandılar.
Title
'Yunanistan Türk donanmasıyla boy ölçüşemez'

Amerikan Forbes dergisinde, Türkiye ve Yunanistan donanmalarını kıyaslayan bir yazı yayımlandı. Türk donanmasının her yıl önemli ölçüden büyüdüğüne ve geliştiğine dikkat çekilerek, “Yunanistan, Türkiye'yle kesinlikle boy ölçüşemez. Yunanistan, Türkiye'ye ayak uydurabilmek için donanmasını yükseltmeye ihtiyaç duyacak” denildi.
Peki, yeni silahlanma programı Yunanistan savunmasını ne kadar güçlü kılıyor? Rakamsal olarak her iki ülkenin savunması ne durumda?

Title
KARA KUVVETLERİ

Aktif asker sayısı
Yunanistan: 107 bin 593
Türkiye: 355 bin
Title
Tank
Yunanistan: 1,353
Türkiye: 2,435
Title
DONANMA

Fırkateyn:
Yunanistan: 13
Türkiye: 16
Title
CorvetteSaldırı Gemisi

Yunanistan:9
Türkiye:33
Title
Denizaltı
Yunanistan:11
Türkiye:13
Title
Savaş Uçağı

Yunanistan: 228
Türkiye: 293

Title
Askeri Kargo Uçağı

Yunanistan: 17
Türkiye: 36
Title
Öte yandan ABD merkezli, bağımsız Global Firepower'ın 2020 raporuna göre Türk Silahlı Kuvvetleri, dünyanın en güçlü 13'üncü ordusu konumunda bulunuyor. Aynı listede Yunan ordusu 33. sırada yer alıyor. Söz konusu raporda Türk ordusu için şu özelliklere yer veriliyor:

Savunma bütçesi: 19 milyar dolar

Toplam askeri personel: 735 bin

Toplam hava gücü: 1,055 (uçak + İHA + helikopter)

Savaş uçağı: 206

Muharebe tankı: 2 bin 622

Donanma gücü: 149
Komşuda 'Bir gece ansızın gelebiliriz' paniği: Orduları karşılaştıran Yunan kendini kandırıyor
Türkiye'ye yönelik provokatif eylem ve tacizlerine hız kesmeden devam eden Yunanistan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözleri gündemden düşmüyor. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Fransa'da Türkiye'yi şikayet etmiş, skandal sözler sarf etmişti. Türkiye'den Yunan provokasyonlarına çok sert tepki gelirken Yunan basınında da adeta 'panik' havası var. Ordu ve müttefik kıyaslaması yaparak 'daha güçlü' olduklarını iddia eden Yunan basını, Türkiye'nin şansı olmadığını yazdı. Ancak uluslararası bütün ordu kıyaslamaları, Türkiye'nin savunma sanayi bütçe payı, askeri gücü ve donanmasının kuvveti bakımından Yunan ordusu ile kıyaslanmayacak derece fark olduğunu gözler önüne seriyor.


Ulaşım 5 dakikaya düşecek

Ulaşım 5 dakikaya düşecek

Erdoğan'ın video konferans katılımıyla yarın açılıyor.
En lezzetlisi hangi ilde?

En lezzetlisi hangi ilde?

Üç kent ciğer kebabı için karşı karşıya.
Kılıçdaroğlunu ABDde firari FETÖ sanığı Aykan Erdemir karşıladı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Prag'da bütün liderler 'Bu kışı nasıl geçireceğiz' diyor.

​Rum gazetesine konuştu: Tüm dünyaya Doğu Akdeniz mesajı.

Putin misilleme sonrası ilk kez konuştu.

​Kremlin'den açıklama: Putin Erdoğan ile ev sahipliği teklifini görüşebilir

​Kadıköy'deki patlamaya terör soruşturması.

​AB ve NATO'dan ayrılmak istiyorlar

​Ukrayna'nın başkentinde dumanlar yükseliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.