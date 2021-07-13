Dünya Yunanistan Rum yönetimi ve İsrailden yeni tahrik Ortak araştırma yapacaklar
AVRUPA

Yunanistan Rum yönetimi ve İsrail’den yeni tahrik: Ortak araştırma yapacaklar

Türkiye karşıtlığında birleşen İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, yeni provokasyon peşinde. Yunan medyasında çıkan haberlere göre, Yunanistan, GKRY ve İsrail, Akdeniz'de sismik araştırmalar yürütmek için ‘Nautical Geo’ isimli bir gemi kiraladı.

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Yunanistan Rum yönetimi ve İsrail’den yeni tahrik: Ortak araştırma yapacaklar
Rum lider Anastasiadis ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis

Türkiye'ye karşı ittifak oluşturan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi,Yunanistan ve İsrail, yeni bir provokasyon için adım attı.

Akdeniz'de araştırma yapacaklar

Yunan Kathimerini Gazetesi'nin haberine göre, GKRY, İsrail ve Yunanistan, Akdeniz'de sismik araştırmalar yapmak için Nautical Geo adında bir gemi kiraladı.

Haberde, geminin önce Girit'in güneyinde, daha sonra ise Kıbrıs ile İsrail arasında faaliyet göstereceği ifade edildi.

Gemi daha önce engellendi

Aynı gemi 2018 yılında Kıbrıs’ın batısında Türk deniz yetki alanına sokulmaya çalışılmış, Türk Deniz Kuvvetleri'nin yaptığı hamleyle bu girişim engellenmişti.

Karın ağrısı haritada

Yunanistan’da 5 askeri üs/tesis kuran ABD ile askeri anlaşmalar yapan İsrail, Türkiye’ye karşı harita provokasyonu yapmıştı.

Jonathan Shrier - Yuval Steinitz
Jonathan Shrier - Yuval Steinitz

ABD’nin İsrail Büyükelçisi Jonathan Shrier’in, İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz’i ziyaretinde çekilen iki fotoğrafın arka planında, Bozcaada ve Gökçeada’yı Yunanistan’a ait gösteren harita yer almıştı.

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