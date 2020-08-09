Yunanistan tarafından motorları sökülerek Türk kara sularına geri itildiler: Lastik bot içerisindeki 88 düzensiz göçmen kurtarıldı

Spor

Çotanak Spor Kompleksi'nin ne zaman açılacağı belli oldu

Giresun’da yapımı süren Çotanak Spor Kompleksi içerisinde yer alan 20 bin kişilik stat, bin 200 kişilik olimpik yüzme havuzu, atletizm pisti ve antrenman sahası yapım çalışmalarının yüzde 97’si tamamlandı. Yeni stadın ne zaman açılacağıyla ilgili soruda da cevabını buldu.