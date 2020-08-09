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Dünya Yunanistan tarafından motorları sökülerek Türk kara sularına geri itildiler Lastik bot içerisindeki 88 düzensiz göçmen kurtarıldı
AVRUPA

Yunanistan tarafından motorları sökülerek Türk kara sularına geri itildiler: Lastik bot içerisindeki 88 düzensiz göçmen kurtarıldı

Motorları sökülen lastik bot içerisindeki 88 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarıldı. İzmir’in Foça ve Dikili ilçelerinde Yunanistan tarafından geri itilen göçmenler, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Haber Merkezi İHA
Lastik botta tam 88 kişi vardı.
Lastik botta tam 88 kişi vardı.

İzmir’in Foça ve Dikili ilçelerinde Yunanistan tarafından motorları sökülen lastik bot içerisindeki 88 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarıldı.

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6 Ağustos ve 7 Ağustos günlerinde Foça ilçesine bağlı Arıburnu açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisi verildi.

Sahil Güvenlik ekipleri gelen ihbar üzerine harekete geçti.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca motorları sökülerek Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki toplam 69 düzensiz göçmeni kurtardı.

İzmir'de 72 düzensiz göçmen yakalandı
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İzmir'de 72 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 72 düzensiz göçmen yakalandı. Çeşme ilçesi Uçburun açıklarında hareketli lastik botu durduran Sahil Güvenlik ekipleri, Afganistan uyruklu 13'ü çocuk 34 düzensiz göçmeni yakaladı. Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında da lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Durdurulan lastik şişme botta 14'ü çocuk 38 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

  • Daha öncede aynısını yaptılar
  • 6 Ağustos’ta Dikili ilçesine bağlı Denizköy açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine yine Sahil Güvenlik ekipleri çalışma başlattı.
  • Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan, can salları içerisindeki toplam 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.
  • Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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