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Dünya Yunanistan yine şaşırtmadı NATOda Türk heyetiyle yapılan teknik toplantıyı inkar etti
AVRUPA

Yunanistan, Türk heyetiyle NATO'da yapılan teknik toplantıyı inkar etti

Yunanistan yine şaşırtmadı: NATO'da Türk heyetiyle yapılan teknik toplantıyı inkar etti

Yunanistan, Türkiye'nin askeri heyetiyle "Ayrıştırma Usulleri"nin ele alındığı NATO Karargahı'ndaki teknik toplantıyı inkar etti. "Teknik toplantılar kapsamında görüş alışverişi yapılmadığını" ileri süren Yunan kaynaklar, yine Türkiye'yi suçladı.

Haber Merkezi AA
Miçotakis
Miçotakis

Yunan resmi ajansı ANA'nın, Atina'daki diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, "Yunan heyetin Türk yetkililerle diyalog kurmadığı" iddia edildi.

Askeri unsurlar arasındaki muhtemel müdahalelerin engellenmesine yönelik tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğunu inkar eden Yunan diplomatik kaynakları, bir Yunan subayın, Yunanistan'ın NATO Genel Sekreterinin olası gerginliği azaltma mekanizmasına ilişkin önerileri hakkındaki değerlendirmesini sunmak için NATO Askeri Komite Başkanının ofisine gittiğini söyledi.

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Söz konusu kaynaklar, Askeri Komite Başkanının, Yunan subaydan sunulan değerlendirmeler hakkında "bir dizi açıklama istediğini" öne sürerek, "Türk subayla herhangi bir diyalog kurulmadığını" savundu.

"Teknik toplantılar kapsamında görüş alışverişi yapılmadığını" ileri süren Yunan kaynaklar, Ankara'dan yapılan açıklamanın, "Türkiye'nin olası yaptırımlardan kaçınmak için gerçek dışı bir tablo sunma çabasının bir parçası olduğunu" iddia etti.

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MSB açıklamıştı

  • Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usulleri"nin ele alındığı NATO Karargahındaki teknik toplantının tamamlandığını duyurmuştu.
  • Bakanlıktan yapılan açıklamada, askeri unsurlar arasındaki muhtemel müdahalelerin engellenmesine yönelik tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu belirtilmişti.
  • Müteakip toplantının önümüzdeki günlerde icra edilmesinin planlandığı kaydedilmişti.

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