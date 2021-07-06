Yunanistan Ukrayna'nın Türkiye ile yakınlaşmasından rahatsız

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Yunanistan'ın Ukrayna'nın Türkiye ile artan bağlarından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi. Dendias Ukrayna'nın, AB ile bağlarını güçlendirmek isteyen diğer ülkelerden farklı olarak, bloğun ortak dış politikasının dışında kaldığını söyledi.

Yunan bakan Ukraynalı mevkidaşı Dmytro Kuleba ve meclis başkanı Dmytro Razumkov ile bir araya geldi.

Dendias, yaptığı açıklamalarda Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi ve Yunanistan'ın Karadeniz'de NATO ittifakı tarafından yürütülen askeri tatbikatlara katılımının altını çizdi.

Dendias, Ukrayna'nın, AB ile bağlarını güçlendirmek isteyen diğer ülkelerden farklı olarak, bloğun ortak dış politikasının kararlarına uymadığına dikkat çekti. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Yunanistan'ın Ukrayna'nın Türkiye ile artan bağlarından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.

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