Dünya Yunanistan ve Mısırın Münhasır Ekonomik Bölge anlaşması BMde yayımlandı
AFRİKA AVRUPA

Yunanistan ve Mısır'ın 'Münhasır Ekonomik Bölge' anlaşması BM'de yayımlandı

Yunanistan ve Mısır'ın, Doğu Akdeniz için yaptığı "Münhasır Ekonomik Bölge" anlaşması, Birleşmiş Milletler tarafından yayımlandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, daha önce yaptığı açıklamada "Bu anlaşma yok hükmündedir. Bunu sahada da masada da göstermeye devam edeceğiz" demişti.

Haber Merkezi DHA
Yunanistan, 6 Ağustos'ta Mısır ile MEB anlaşması imzalamıştı.
Yunanistan, 6 Ağustos'ta Mısır ile MEB anlaşması imzalamıştı.

Yunanistan ve Mısır'ın, Doğu Akdeniz için kısmi düzeyde yaptığı "Münhasır Ekonomik Bölge" (MEB) anlaşması Birleşmiş Milletler’de (BM) yayınlandı. Birleşmiş Milletleri’nin Denizcilik ve Deniz Hukuku Ofisi Hukuk İşleri Bürosu’na sunulan Yunanistan-Mısır anlaşmasının kayıt onayı 24 Aralık 2020 tarihinde kayda geçirilerek yayımlandı.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan-Mısır anlaşmasına tepki: Yok hükmünde olduğunu göstereceğiz
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Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan-Mısır anlaşmasına tepki: Yok hükmünde olduğunu göstereceğiz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan deniz yetki anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, 'Türkiye ve Libya'nın kıta sahanlığını ihlal ediliyor. Bu anlaşma yok hükmündedir. Bu anlaşmanın yok hükmünde olduğunu sahada da masada da göstermeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

"Anlaşma Türkiye için yok hükmünde"

Yunanistan, 6 Ağustos'ta Mısır ile MEB anlaşması imzalamıştı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ile Mısır arasındaki MEB anlaşmasına ilişkin, "İmzalandığı açıklanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması, Türkiye için yok hükmündedir. Bu anlayışımız, sahada ve masada ortaya konacaktır" açıklamasında bulunmuştu.

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