Yunanistan ve Mısır'ın 'Münhasır Ekonomik Bölge' anlaşması BM'de yayımlandı Yunanistan ve Mısır'ın, Doğu Akdeniz için yaptığı "Münhasır Ekonomik Bölge" anlaşması, Birleşmiş Milletler tarafından yayımlandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, daha önce yaptığı açıklamada "Bu anlaşma yok hükmündedir. Bunu sahada da masada da göstermeye devam edeceğiz" demişti.

Haber Merkezi 24 Aralık 2020, 16:12 Son Güncelleme: 24 Aralık 2020, 16:31 DHA