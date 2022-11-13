Dünya Yunanistan yine şaşırtmadı KKTC kararı sonrası soluğu Belçikada aldılar
AVRUPA

Yunanistan yine şaşırtmadı: KKTC kararı sonrası soluğu Belçika'da aldılar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC), Türk Devletleri Teşkilatı toplantısında gözlemci üye olarak Yunanistan başta olmak üzere Avrupa'yı oldukça rahatsız etti. Türkiye'yi ABD ve AB'ye şikayet etmekten hiçbir zaman geri kalmayan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in izinden giden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, bu meselesi Belçika'da masaya yatırdı. Hem Lübnanlı hem de Belçikalı mevkidaşı ile görüşen Ankara hükümetinin Kıbrıs sorunu meselesinde Birleşmiş Milletler (BM) kararların ihlal ettiğini iddia etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Yunanistan yine şaşırtmadı: KKTC kararı sonrası soluğu Belçikada aldılar
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Belçika'ya gitti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC), Türk Devletleri Teşkilatı toplantısında gözlemci üye olarak Yunanistan başta olmak üzere Avrupa'yı oldukça rahatsız etti.

Türkiye'yi ABD ve AB'ye şikayet etmekten hiçbir zaman geri kalmayan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in izinden giden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, bu meselesi Belçika'da masaya yatırdı.

Hem Lübnanlı hem de Belçikalı mevkidaşı ile görüşen Ankara hükümetinin Kıbrıs sorunu meselesinde Birleşmiş Milletler (BM) kararların ihlal ettiğini iddia etti.

Bunun yanı sıra Güney Kıbrıs Rum Kesimi de KKTC'ye gözlemci statüsünün verilmesini 'endişe verici' olarak tanımlıyor.

Yunan basınında yer alan haberlerde "Türkiye böylece Kıbrıs'ta iki devletli çözüme onay veriyor" ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'nin dünyaya tanıtılması için ne gerekiyorsa yapacaklarını ifade etmişti. Erdoğan sözlerinde "KKTC'yi bir devlet olarak tanıtma konusunda ne gerekiyorsa yapacağız. Bunun için bir sarmal oluşturmamız ve bu sarmal ile dünyayı kuşatmamamız gerek" demişti.

Kuzey Kıbrıs'ı dünyaya tanıtma imkanı bulacaklarına inandıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs Kosova kadar kolay değil. Daha zor ama elimizden geleni yapacağız" ifadelerine yer vermişti.

Yunanistan'dan dikkat çeken analiz: Erdoğan bağımsız bir güç olarak Türkiye'yi yeniden inşa etti
DÜNYA
Yunanistan'dan dikkat çeken analiz: Erdoğan bağımsız bir güç olarak Türkiye'yi yeniden inşa etti

Türkiye imzayı attı: Yunanistan'ın kâbusu gerçek oldu
DÜNYA
Türkiye imzayı attı: Yunanistan'ın kâbusu gerçek oldu
Teröre karşı ortak ses

Teröre karşı ortak ses

​Patlama sonrası siyasilerden art arda mesajlar.
TFF açıkladı: Maç ertelendi

TFF açıkladı: Maç ertelendi

Beşiktaş-Antalyaspor maçı ileri bir tarihe alındı.
Yine ortalığı karıştırmaya çalıştılar: Ahmet Aziz Nesin, Atilla Taş ve Mehmet Selçuk Adanın patlama sonrası provokatif paylaşımları tepki çekti

​Fuat Oktay'dan Beyoğlu'ndaki patlamaya ilişkin açıklama.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Patlamada 6 kişi vefat etti, 53 kişi yaralandı.

Can kaybı ve yaralılar var: Ekipler bölgeye sevk edildi.

Bahçeli: Kimse HDP ile ilgili bize parmak sallayamaz.

​7 bin 4 FETÖ şüphelisi tespit edildi.

​Aleyna yoğun bakımda: Ehliyetsiz sürücü serbest.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.