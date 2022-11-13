Yunanistan yine şaşırtmadı: KKTC kararı sonrası soluğu Belçika'da aldılar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC), Türk Devletleri Teşkilatı toplantısında gözlemci üye olarak Yunanistan başta olmak üzere Avrupa'yı oldukça rahatsız etti.

Türkiye'yi ABD ve AB'ye şikayet etmekten hiçbir zaman geri kalmayan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in izinden giden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, bu meselesi Belçika'da masaya yatırdı.

Hem Lübnanlı hem de Belçikalı mevkidaşı ile görüşen Ankara hükümetinin Kıbrıs sorunu meselesinde Birleşmiş Milletler (BM) kararların ihlal ettiğini iddia etti.

Bunun yanı sıra Güney Kıbrıs Rum Kesimi de KKTC'ye gözlemci statüsünün verilmesini 'endişe verici' olarak tanımlıyor.

Yunan basınında yer alan haberlerde "Türkiye böylece Kıbrıs'ta iki devletli çözüme onay veriyor" ifadelerine yer verildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'nin dünyaya tanıtılması için ne gerekiyorsa yapacaklarını ifade etmişti. Erdoğan sözlerinde "KKTC'yi bir devlet olarak tanıtma konusunda ne gerekiyorsa yapacağız. Bunun için bir sarmal oluşturmamız ve bu sarmal ile dünyayı kuşatmamamız gerek" demişti.

Kuzey Kıbrıs'ı dünyaya tanıtma imkanı bulacaklarına inandıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs Kosova kadar kolay değil. Daha zor ama elimizden geleni yapacağız" ifadelerine yer vermişti.

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