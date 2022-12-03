Yunanistan yine tahrik peşinde: 'Silahsız' Rodos ve Midilli adalarında tanklarla tatbikat yaptılar

Yunanistan her zamanki gibi Ege'de tahriklerine devam ediyor.
Yunan ordusu, 1923 Lozan Barış Anlaşması'na göre silahsızlandırılmış statüde bulunan Midilli Adası ile 1947 Paris Barış Anlaşması'na göre yine silah bulundurulmaması gereken Rodos Adası’nda askeri tatbikat yaptı.
ABD'nin hibe ettiği tanklar
Midilli'de yapılan iki günlük tatbikata Kiowa ve Apache saldırı helikopterleri, tankçı ve topçu birlikleri katıldı.
Ayrıca ABD'nin hibe ettiği 1200 adet M1117 zırhlı araçtan bazıları da tatbikatta yer aldı.
Gerçek mermilerle atış talimi
Rodos'taki tatbikatta ise RM 70 çok namlulu roket atar sistemi kullanıldı.
Ayrıca topçu, avcı uçakları, helikopter ve tanklar tatbikata katıldı, gerçek mermilerle atışlar yapıldı.
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'Gece gelsinler ve askerlerimizin nasıl savaştığını görsünler'
Tatbikatı izleyen Korgeneral Grigorios Bundliakis,
“Eğer barış istiyorsan savaşa hazırlan söylemiyle yola çıktık. Gecenin karanlığı operasyonlarda önemli rol oynuyor. Ordunun hareketlerini kolaylaştırıyor ve gündüze kıyasla ani baskınları kolaylaştırıyor. Dolayısıyla gece gelsinler ve askerlerimizin nasıl savaştığını görsünler” dedi. Cumhurbaşkanı: Bir gece ansızın gelebiliriz
Türkiye’nin Ege'deki sınırlarını sık sık ihlal eden Yunanistan’a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi'nden gözdağı vermişti.
Terörle mücadele noktasında tüm dost ve müttefiklerden, Türkiye'nin haklı mücadelesine samimi destek beklediklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunan'ı işaret ederek
“Bir gece ansızın gelebiliriz, hadlerini bilsinler” demişti.
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Ege Denizinde Onikiadalar olarak bilinen Batnoz, Lipsi, İleriye, Kelemez, İstanköy, İncirli, İstanbulya, İleki, Herke, Kerpe, Çoban, Sömbeki, Rodos ve Meisin de olduğu bölgede statüsü belirsiz bazı kayalık alanlar, ada ve adacıklar da bulunuyor.
Bunlardan biri olan ve İstanköy ile Kelemez arasında bulunan Keçi Adası, Bodrumun Turgutreis Mahallesine en yakın ada.
Uluslararası hukuka göre, yerleşime kapalı olan, silahlandırılmaması gereken adalar arasında yer alan Keçi Adası, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakisin geçen günlerdeki ziyaretiyle gündeme geldi.
Yunan medyasında geniş yer bulan bu ziyaret sırasında Miçotakis, sosyal medya hesabından, adaya çizilen Yunan bayrağını Egenin mavisi bayrağın mavisiyle buluşuyor. notuyla paylaştı.
ULUSLARARASI HUKUKUN İHLALİYunan unsurlarının Keçi Adasındaki yapılaşma çabası, adaya yerleştirilen askerler ve ağır silahlar görüntülendi.
Keçi Adasında, yakınından geçen tekne, yat ve gemilerden de rahatlıkla görülebilen alanın deniz tarafından girişinde helikopter pisti, devamında yolu kesen beton bariyer, birbirine benzer prefabrik 4 yapı, nöbet ve gözetleme kuleleri, vericiler, su depoları ve güneş enerjisi sistemleri yer alıyor.
Adada yapılaşmanın olduğu alanda, siper veya sığınağa benzeyen taş yapıların çevresinde kamuflajlı tek tip kıyafetli Yunan askerleri bulunuyor.
Bazı askerlerin yapıların önünde dinlendiği görülürken, devriye atan ve nöbet tutan askerler de dikkati çekiyor.
Uydu fotoğraflarında adanın arkasındaki sahil kısmında bir helikopter pistinin daha olduğu görülüyor.
Bu alana inen yolun da demir çapraz bariyerlerle kapatılmış olması fotoğraflara yansıyor.
AĞIR SİLAHLAR KONUŞLANDIRILDIUluslararası antlaşmalara göre, Onikiadaların hukuki statüsü dışında bırakılan, yerleşime kapalı ve silahsız olması gereken Keçi Adasına çizilen Yunan bayrağı da dikkati çekiyor.
Bayrağın her iki yanında, üstleri kamufle edilen siperlerdeki topçu bataryaları rahatlıkla görülüyor.
Özellikle İstanköy, Kelemez, İleriye ve Siros adaları güzergahında ilerleyenler, Keçi Adasındaki bu yapılaşma ve askeri hareketliliği görebiliyor.
Adaya çizilen Yunan bayrağı ise bölgeden geçenlere adanın Yunan toprağı olduğu algısı yaratma çabası olarak değerlendiriliyor.
İstanköy ve Kelemez istikametindeki kruvaziyerler ile balıkçı teknelerinden de görüntülenen adadaki uluslararası hukuka aykırı durumu uydu fotoğraflarıyla da tespit etmek mümkün.
Türk kara sularında kalan Keçi Adası, Turgutreis ve Gümüşlük açıklarındaki Tüllüce, Küçük Tüllüce, Sarıot ve Çatal adalarına da çok yakın konumda.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 3 Haziranda İstanköy ve İstanbulya adalarında düzenlenen programlara katılmış, bu iki ada 1947 Paris Antlaşmasına aykırı şekilde silahlandırıldığı gerekçesiyle tartışmalara yol açmıştı.
Miçotakisin Keçi Adasına da geçerek burada polis karakolu, sağlık ocağı ve sahil güvenlik ofisini ziyaret ettiği haberleri de Yunan basınında yer almıştı.
Yunanistanın Keçi Adasına asker yerleştirme girişiminin en az 10 yıllık geçmişi olduğu biliniyor.
TERÖR VE GÜVENLİK UZMANI GÖRÜNTÜLERİ YORUMLADITerör ve güvenlik uzmanı, eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı emekli Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu, bölgeden çekilen görselleri yorumladı.
Keçi Adasının ana karaya olan mesafesi nedeniyle Lozan Antlaşmasının 12. maddesi gereği Türkiyenin olduğunu belirten Tokmakoğlu, şunları söyledi:
Bizim adamızı sahiplenmiş. Uluslararası hukuka göre bu bayrak suç.
Bayrağı ya buradan kaldır ya da biz gereğini yaparız demek gerekiyor. Burası çok ciddi bir konu.
Egemenlik hakkıyla ilgili Lozanın hiçe sayılmasıyla ilgili bir husus var burada.
Bu bayrak işin ne olduğunu anlatıyor. İş bu kadarla da kalmamış, askeri tesis olduğuna dair emareler var.
Tel örgüler, alt ve üst tarafta yol var, mevzide üstü örtülmüş silah var. Uçaksavar cinsi bir silah, taret diyoruz.
Böylece adaya askeri tesis hüviyeti kazandırılmaya çalışıldığını aktaran Tokmakoğlu, Çünkü hem deniz kenarında hem de yukarısı tel örgüyle kapatılmış. Bu bir istihkamdır.
Lozan Antlaşmasında da istihkam kelimesi geçer, istihkam kuramaz. Gemi ve küçük botların yanaşacağı yer küçük liman var.
Kamuflajlı bir depo yaptığına göre silah, mühimmat cinsi şeylerin getirilip depolandığı bir yer. Bir depo daha var. değerlendirmesinde bulundu.
Adanın söz konusu bölgesinde 4 baraka bulunduğunu, iki anten ve iki jeneratör de göründüğünü anlatan Tokmakoğlu, şöyle konuştu:
Buranın elektriği, suyu var, 20 kişiye kadar insan barınıyor.
Silah deposu, uçaksavar, tel örgü, iki tane helikopter iniş yeri, gemi bağlanma yeri var.
Bayrağını yapmış. Burada bunları Lozan Antlaşmasının ihlalinin açık delili olarak görüyoruz.
Bu askeri tesis olunca Burası benim iddiası var. İkincisi burada muhabere sistemi var.
Burada yaşayan askerler Türkiyenin buraya bir müdahalesi söz konusu olursa onu engellemek için Yunanistanı koruduğunu ifade eder.
Egemenlik hakkının askerle birlikte sahada vücut bulması... Böyle olunca Burada her türlü çatışmaya hazırım demek istiyor.
Kardak hadisesinde olduğu gibi buraya gelirseniz silahı, mühimmatı ve haberleşme sistemleri, 20ye yakın askeri var. Askersiz, silahsız olması gerekiyor, istihkamın olmaması gerekiyor.
Tokmakoğlu, çiçeklerin de olmasının uzun süreden beri adada yaşamın devam ettiğinin göstergesi olduğuna işaret ederek, Lozanı ve Türkiyenin egemenlik haklarını, hukukunu hiçe sayan bir davranış, ciddi bir konu.
Burada Türkiye artık her istediğini yapabilir ama Yunanistanın büyük bir provokasyon içinde olduğunu gösteriyor.
Tesisi Türkiyenin karşısındaki bir burna inşa etmeleri, Türkiyeden çıkan balıkçıların, tur teknelerinin, herkesin görebileceği yere bayrak açmaları aslına bakarsanız provokasyondur.
Devletin mercileri değerlendiriyor. ifadelerini kullandı.
Yunanistan yine tahrik peşinde: Türkiye'ye 8 kilometre mesafedeki Keçi Adası'na yerleştirilen ağır silahlar görüntülendi
Yunanistan'ın, Bodrum Yarımadası'nın 8 kilometre güneybatısındaki Keçi Adası'nı (Pserimos) uluslararası hukuka aykırı silahlandırması ve burada asker bulundurması görüntülendi. Keçi Adası'nın deniz tarafından girişinde helikopter pisti, devamında yolu kesen beton bariyer, birbirine benzer prefabrik 4 yapı, nöbet ve gözetleme kuleleri, vericiler, su depoları ve güneş enerjisi sistemleri yer alıyor. Uluslararası hukuka göre, yerleşime kapalı olan, silahlandırılmaması gereken adalar arasında yer alan Keçi Adası, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in geçen günlerdeki ziyaretiyle de gündeme gelmişti.