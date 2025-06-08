Yunanistan'a Akdeniz'de ağır darbe: 'Türkiye karşısında ezildik' itirafı

Libya'da Hafter cephesine bağlı Temsilciler Meclisi'nin, Türkiye ile yapılan anlaşmayı değerlendirmek üzere özel bir komisyon kurması, komşu Yunanistan’da alarm zillerini çaldırdı. Yunan medyasında çıkan haberlerde, Atina’nın Ankara karşısında ciddi bir diplomatik gerileme yaşadığı ifade edildi.
Hafter'e bağlı Temsilciler Meclisinin Türkiye ile Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Anlaşması'nı onaylamak üzere bir komite kurması Yunanistan'da gündem oldu. Hafter'in Türkiye'ye yöneldiğini yazan Yunan basını, Atina'nın ezici bir diplomatik yenilgiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.
Yunanistan'da Hafter paniği
Mısır'dan yardım dilenmeye hazırlanıyorlar
Yunanistan'ın Türk-Libya muhtırası konusunda ezici bir diplomatik yenilgiyle karşı karşıya olduğu belirtildi. Büyük bir telaşa kapılan Yunanistan'ın kararı engellemek için Mısır'dan yardım istemeye hazırlandığı bildirildi.
"Radikal bir değişiklik olacak"
KKTC'nin de dahil olacağı bir anlaşmaya kapı aralayacak
Hafter'in anlaşmayı tanımasının İsrail'i de olumsuz etkileyeceğini dile getiren Yunan basını, anlaşmanın onaylanmasının Ankara ile Şam arasında KKTC'nin de dahil olacağı bir anlaşmaya kapı aralayacağı değerlendirmesinde bulundu.