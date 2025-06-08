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Yunanistan'a Akdeniz'de ağır darbe: 'Türkiye karşısında ezildik' itirafı

Yunanistan'a Akdeniz'de ağır darbe: 'Türkiye karşısında ezildik' itirafı

16:208/06/2025, Pazar
G: 8/06/2025, Pazar
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Akdeniz'de dengeler değişiyor.
Akdeniz'de dengeler değişiyor.

Libya'da Hafter cephesine bağlı Temsilciler Meclisi'nin, Türkiye ile yapılan anlaşmayı değerlendirmek üzere özel bir komisyon kurması, komşu Yunanistan’da alarm zillerini çaldırdı. Yunan medyasında çıkan haberlerde, Atina’nın Ankara karşısında ciddi bir diplomatik gerileme yaşadığı ifade edildi.

Hafter'e bağlı Temsilciler Meclisinin Türkiye ile Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Anlaşması'nı onaylamak üzere bir komite kurması Yunanistan'da gündem oldu. Hafter'in Türkiye'ye yöneldiğini yazan Yunan basını, Atina'nın ezici bir diplomatik yenilgiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.


Yunanistan'da Hafter paniği


Halife Hafter'e bağlı Temsilciler Meclisi'nin Türkiye ile Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Anlaşması'nı onaylamaya hazırlanması Yunanistan'a paniğe neden oldu. Söz konusu gelişmeyi
"Yunanistan'a diplomatik darbe"
olarak yorumlayan Yunan basını, Hafter'in Türkiye'ye yönelmesinin Yunanistan'ın çıkarları açısından tehlike arz ettiğini yazdı.


Mısır'dan yardım dilenmeye hazırlanıyorlar


Yunanistan'ın Türk-Libya muhtırası konusunda ezici bir diplomatik yenilgiyle karşı karşıya olduğu belirtildi. Büyük bir telaşa kapılan Yunanistan'ın kararı engellemek için Mısır'dan yardım istemeye hazırlandığı bildirildi.



"Radikal bir değişiklik olacak"


Haberde,
"Doğu Libya'nın Türkiye'nin pozisyonunu desteklemek için atacağı herhangi bir adım, Doğu Akdeniz için radikal bir değişiklik olacaktır. Bu, tüm Libyalı grupları Türkiye'nin iddialarıyla aynı hizaya getireceği için Ankara'nın kendisini bölgedeki baskın deniz gücü olarak kurma çabasına büyük bir destek olacaktır"
ifadeleri yer aldı.

KKTC'nin de dahil olacağı bir anlaşmaya kapı aralayacak


Hafter'in anlaşmayı tanımasının İsrail'i de olumsuz etkileyeceğini dile getiren Yunan basını, anlaşmanın onaylanmasının Ankara ile Şam arasında KKTC'nin de dahil olacağı bir anlaşmaya kapı aralayacağı değerlendirmesinde bulundu.




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