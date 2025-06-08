Yunanistan'a Akdeniz'de ağır darbe: 'Türkiye karşısında ezildik' itirafı

"Doğu Libya'nın Türkiye'nin pozisyonunu desteklemek için atacağı herhangi bir adım, Doğu Akdeniz için radikal bir değişiklik olacaktır. Bu, tüm Libyalı grupları Türkiye'nin iddialarıyla aynı hizaya getireceği için Ankara'nın kendisini bölgedeki baskın deniz gücü olarak kurma çabasına büyük bir destek olacaktır"