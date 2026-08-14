Yunanistan'da 2 şehirde eş zamanlı yangın

BM: Yemen 2022’deki ateşkesten bu yana savaşa en yakın noktada

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen’in 2022’de ateşkes ilan edilmesinden bu yana iç savaşın yeniden başlamasına hiç olmadığı kadar yakın olduğu uyarısında bulundu.