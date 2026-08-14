Yunanistan'da 2 şehirde eş zamanlı yangın
17:02, 14/08/2026, Cuma
AA
Arşiv
Yunanistan'ın Ftiotis ile Tripoliçe şehirlerinde ormanlık ve otluk alanda yangın çıktığı bildirildi.
Yunanistanİtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, Ftiotis ilinin Bathikilo bölgesindeki ormanlık ve tarımsal alanda yangın çıktı.
Yangına hem karadan hem de 5 yangın söndürme uçağıyla havadan müdahale başlatıldı.
Öte yandan, Tripoliçe ilinde de otluk alanda yangın başladı. Burada da itfaiye ekipleri yangına havadan ve karadan müdahalede bulundu.
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Başlıklar :orman yangınıyangınYUNANİSTAN
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