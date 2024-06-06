Yunanistan'da ana muhalefetten hükümete çağrı: Filistin devletini tanıyın

İsrail, son yedi aydır Gazze’de, orta çağ Hristiyan devletlerinin ve Hitler’in Yahudilere yaptığına rahmet okutacak bir soykırıma imza attı. Bu vahşet karşısında, dünyada nefes alan her insan bir sınavla yüzleşti. Bu sınav, başlı başına bir insanlık sınavıydı. Devletler bu sınav karşısında kimliklerini ortaya koydular. Devletlerden bağımsız olarak siyasetçiler de kimlik ve kişiliklerini sergilediler. Medya organlarının ne kadar özgür olup olmadığı anlaşıldı. Halklar bazında bazı milletler topyekûn