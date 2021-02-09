Dünya Yunanistanda ekonomik kriz derinleşiyor Bedava yemek için metrelerce kuyrukta bekliyorlar
AVRUPA

Yunanistan'da ekonomik kriz derinleşiyor: Bedava yemek için metrelerce kuyrukta bekliyorlar

Türkiye’ye karşı silahlanmaya milyarlar ayıran Yunanistan’da bir tabak bedava yemek için kilometrelerce kuyruk oluştu. Oluşan manzarayı eleştiren Selanik medyasından Thes.gr, “Selanik’te yoksulluk mahvediyor. Korona döneminde bir poşet yemek için kuyruklar oluştu. Kriz derinleşiyor” başlıklarıyla Atina yönetimini eleştirdi.

Haber Merkezi DHA
Yunanistan'da kriz derinleşiyor.
Yunanistan'da kriz derinleşiyor.

Ekonomik krize rağmen Türkiye’ye karşı silahlanmayı sürdüren Yunanistan’ın Selanik kentinde vatandaşlar bir tabak bedava yemek için uzun kuyruklar oluşturup, dakikalarca ayakta bekledi.

"SELANİK'TE YOKSULLUK MAHVEDİYOR"

Selanik’in Polihni semtindeki bir restoran sahibi “bedava yemek” kampanyası başlattı. Bedava yemeği duyan onlarca kişi metrelerce kuyruk oluşturdu. O anları görüntüleyen Selanik medyası Atina yönetimini “Selanik’te yoksulluk mahvediyor. Korona döneminde bir poşet yemek için kuyruklar oluştu. Kriz derinleşiyor” başlıklarıyla eleştirdi.


SINIRDAKİ ASKERİN 6 AYLIK MAAŞI ÖDENMEDİ
Yunanistan’da Meriç (Evros) sınır bölgesindeki askeri birliklerde görev yapan personelin 6 aydır maaş almadığı ifade edildi. Doğu Makedonya ve Trakya Bölgesi Askeri Birliği (Ε.Σ.Π.Α.Μ /Θ) tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Evros (Meriç) sınırındaki Güvenlik Bölgesi Kapsamı (ZAP) içindeki askerler altı (6) aydan fazla bir süredir kendilerine ödeme yapılmıyor” ifadeleriyle Atina yönetimine tepki göstermişti.
KRİZE RAĞMEN SİLAHLANMAYA DEVAM
Öte yandan, Yunanistan 2021 savunma bütçesi kapsamındaki silahlanma payını, geçen yıla göre 5 kat artırarak 2.5 milyar euroya yükseltti. Yunanistan Parlamentosu’nda yapılan oylama oturumunda, savunma bütçesinin de yer aldığı 2021 devlet bütçesi kabul edilmişti. Ülkenin savunma bütçesi, 5.49 milyar euroya yükseltilirken, savunma bütçesi dahilindeki silahlanma harcamaları için ayrılan pay ise 2.5 milyar euroya çıkartılmıştı.

Yunanistan’da kriz: Sınırdaki askerin 6 aydır maaşı ödenmiyor
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Yunanistan’da kriz: Sınırdaki askerin 6 aydır maaşı ödenmiyor
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