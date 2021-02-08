Dünya Yunanistanda kriz Sınırdaki askerin 6 aydır maaşı ödenmiyor
AVRUPA

Yunanistan’da kriz: Sınırdaki askerin 6 aydır maaşı ödenmiyor

Doğu Akdeniz’de gerilimi tırmandıran ve ekonomik çöküşe rağmen silahlanan Yunanistan’da Meriç (Evros) sınır bölgesindeki askeri birliklerde görev yapan personelin 6 aydır maaş almadığı ifade edildi.

Haber Merkezi DHA
Sınırdaki askerin 6 aydır maaşı ödenmiyor.
Sınırdaki askerin 6 aydır maaşı ödenmiyor.

Doğu Akdeniz’de gerilimi tırmandıran ve ekonomik çöküşe rağmen silahlanan Yunanistan’da Meriç (Evros) sınır bölgesindeki askeri birliklerde görev yapan personelin 6 aydır maaş almadığı ifade edildi. Doğu Makedonya ve Trakya Bölgesi Askeri Birliği (Ε.Σ.Π.Α.Μ /Θ) tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Evros (Meriç) sınırındaki Güvenlik Bölgesi Kapsamı (ZAP) içindeki askerler altı (6) aydan fazla bir süredir kendilerine ödeme yapılmıyor” ifadeleriyle Atina yönetimine tepki gösterdi.

DAR BOĞAZDA SİLAHLANMA
Ekonomik dar boğazda olmasına rağmen silahlanma harcamalarından geri durmayan Yunanistan’da sınırdaki askeri personelin ödenmeyen maaşları krize neden oldu. Meriç (Evros) sınır bölgesindeki askeri birliklerde görev yapan personelin 6 aydır maaş almadığı ifade eden, Doğu Makedonya ve Trakya Bölgesi Askeri Birliği (Ε.Σ.Π.Α.Μ /Θ) “ Evros (Meriç) sınırındaki Güvenlik Bölgesi Kapsamı (ZAP) içindeki askerler altı (6) aydan fazla bir süredir kendilerine ödeme yapılmıyor. Gereği yapılmalı” diyerek, Atina hükümetine tepkilerini dile getirdi.

“MEMNUNİYETSİZLİKLE KARŞILANMAKTADIR”
Askeri birliğin parlamentodaki milletvekiline hitaben yazdığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: Sayın Milletvekilleri; Doğu Makedonya ve Trakya Bölgesi Askeri Birliği (Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ), Silahlı Kuvvetlerde görev yapanlara son yıllarda göstermiş olduğunuz özel hassasiyeti bilerek, ordu personelinde hüküm süren yoğun tatminsizlik havasını sizlere aktarmaktadır. Evros vilayetinde görev yapan Silahlı Kuvvetler personeli, göçmen akışlarını önlemek için verdikleri hizmetlerin ödenmemesini memnuniyetsizlikle karşılamaktadır.
KRİZE RAĞMEN SİLAHLANMA YÜZDE 5 ARTTI
Öte yandan, Yunanistan 2021 savunma bütçesi kapsamındaki silahlanma payını, geçen yıla göre 5 kat artırarak 2.5 milyar euroya yükseltti. Yunanistan Parlamentosu’nda yapılan oylama oturumunda, savunma bütçesinin de yer aldığı 2021 devlet bütçesi kabul edilmişti. Ülkenin savunma bütçesi, 5.49 milyar euroya yükseltilirken, savunma bütçesi dahilindeki silahlanma harcamaları için ayrılan pay ise 2.5 milyar euroya çıkartılmıştı.

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