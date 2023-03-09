Yunanistan'da on binlerce kişi tren faciasını protesto etti

Gösterileri işçi sendikaları ve öğrenci dernekleri organize ederken, grevler en az 30 bin kişinin protestoya katıldığı Atina'da, adalara giden feribotları ve toplu taşıma hizmetlerini durdurdu.





Associated Press'in haberine göre Atina ve diğer iki kentte düzenlenen protestolar sonrasında çatışma çıktı.









Yunanistan'ın en büyük ikinci şehri Selanik'te birkaç düzine gencin polis barikatına meydan okuduğu protestolara 20 binden fazla kişi katıldı. Geçen hafta iki trenin kafa kafaya çarpıştığı kazada hayatını kaybedenler arasında kentin üniversitesinden on iki öğrenci de bulunuyordu.





Polis, ülkenin güneyindeki Patras kentinde göz yaşartıcı gaz kullandı. Larissa şehrinin merkezinde, trenlerin çarpışma mahalline yakın bir yerde, öğrenciler ellerinde siyah balonlarla “Hayatımız pahasına kar elde etmeye hayır!” sloganları attılar.



