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Dünya

Yunanistan'da on binlerce kişi tren faciasını protesto etti

Yunanistan'da on binlerce insan, demiryolu güvenliği konusundaki eksiklikleri gün yüzüne çıkaran, ülkenin en kötü tren felaketinde 57 kişinin hayatını kaybetmesini protesto etmek amacıyla Atina ve Yunanistan'ın dört bir yanındaki şehirlerde yürüyüş düzenledi.

12:59 . 9/03/2023 Perşembe
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Yunanistan'da on binlerce kişiden protesto

Yunanistan'da on binlerce kişiden protesto

Gösterileri işçi sendikaları ve öğrenci dernekleri organize ederken, grevler en az 30 bin kişinin protestoya katıldığı Atina'da, adalara giden feribotları ve toplu taşıma hizmetlerini durdurdu.


Associated Press'in haberine göre Atina ve diğer iki kentte düzenlenen protestolar sonrasında çatışma çıktı.



Yunanistan'ın en büyük ikinci şehri Selanik'te birkaç düzine gencin polis barikatına meydan okuduğu protestolara 20 binden fazla kişi katıldı. Geçen hafta iki trenin kafa kafaya çarpıştığı kazada hayatını kaybedenler arasında kentin üniversitesinden on iki öğrenci de bulunuyordu.


Polis, ülkenin güneyindeki Patras kentinde göz yaşartıcı gaz kullandı. Larissa şehrinin merkezinde, trenlerin çarpışma mahalline yakın bir yerde, öğrenciler ellerinde siyah balonlarla “Hayatımız pahasına kar elde etmeye hayır!” sloganları attılar.


#Yunanistan
#tren kazası
#protesto
38 dakika önce
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Yunanistan'da on binlerce kişi tren faciasını protesto etti
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