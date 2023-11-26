Yunanistan'da yolcu gemisi ile tanker çarpıştı

Meteorolojinin fırtına ve dalga uyarısının ardından Karadeniz’de doğal gaz araması yapan teknelerin ardından petrol araması yapan Türkiye Petrol Arama Ortaklığı’na (TPAO) ait 2 gemi de Amasra Limanı’na sığındı. Gece saatlerinde Amasra Limanı’na gelen gemilerden biri özel izinli Gümrüklü Saha’ya diğeri ise askeri bölgeye demirledi.