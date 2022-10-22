Dünya Yunanistandan Erdoğana Kanuni Sultan Süleyman benzetmesi
AVRUPA

Yunanistan'dan Erdoğan'a Kanuni Sultan Süleyman benzetmesi

Türkiye'ye yönelik provokatif eylem ve tacizlerine hız kesmeden devam eden Yunanistan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözleri gündemden düşmüyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kanuni Sultan Süleyman gibi hareket etmesinden rahatsızlık duyduklarını dile getirdi.

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Haber Merkezi Diğer
Yunanistandan Erdoğana Kanuni Sultan Süleyman benzetmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler son dönemde oldukça gergin. Ege'de ve Akdeniz'de Türkiye'nin haklarını gasbetemeye kalkan Yunanistan'a verilen cevaplar, Atina'da endişeye neden oluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" söylemi de Yunan yetkilileri oldukça germiş durumda.

Bu tedirginlik Yunan yetkililerin açıklamalarına da yansıdı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Kanuni Sultan Süleyman'a benzetti. Dendias, Erdoğan'ın Sultan Süleyman gibi hareket ederek Yunanistan'ı köşeye sıkıştırmaya çalıştığını ancak bundan rahatsız olduklarını söyledi.

"Avrupa Yunanistan'ın yanında"

Yunanistan Başbakanı Miçotasik de Türkiye'ye yönelik bir açıklama yaptı ve gerginlik sürecinde tüm Avrupa'nın Yunanistan'ın yanında durduğunu söyledi.

Dünyayı titreten padişah Kanuni Sultan Süleyman hakkında

Osmanlı İmparatorluğu'nun en uzun süre tahtta kalan ve en büyük padişahı olarak kabul edilen Kanuni Sultan Süleyman, 30 Eylül 1520'de tahta oturdu.

Kanuni Sultan Süleyman, batıya karşı gaza siyasetini canlandırırken iki ana hedefi ön plana aldı. Bunlardan ilki Orta Avrupa'nın kilidi durumunda bulunan Belgrad, diğeri Akdeniz hakimiyeti bakımından son derece önemli olan Rodos'u hedef aldı. Bunları ise Macaristan'a yönelik 1526 ve 1529'daki iki harekat takip etti, sonuncu seferi ise Viyana oldu.

Batı'daki zaferleri

İlk siyasi faaliyetlerinde atası Fatih Sultan Mehmed Han'ın izinden giden Kanuni Sultan Süleyman Han, 30 Ağustos 1521'de Belgrad'ı, ardından Rodos'u fethetti. 29 Ağustos 1526'da Mohaç ovasında Macarlar'ı kısa sürede yendi. Macar kralının hayatını kaybettiği meydan savaşı Macar Krallığı'nın bir anlamda sonunu getirdi. Ardından Budin'e hareket eden Kanuni Sultan Süleyman,11 Eylül'de hiçbir direnişle karşılaşmadan şehre girdi. 1529'da 17 gün süren 1. Viyana kuşatmasını kötü hava şartları ve şehrin elde tutulamayacağını düşündüğü için kaldırdı.

Akdeniz'de Osmanlı donanmasını güçlendirmek için 1532'de Barbaros lakaplı Hayreddin Reis'i, Donanma-yı Humayun'un başına getirdi. 1534'te devlete sıkıntı çıkaran ve isyanları destekleyen Safevilere karşı Irakeyn Seferi diye bilinen askeri harekatı düzenleyerek önce Tebriz'e ardından Bağdat'a girdi.

Seferdeki başarısızlıklar ve aile içerisindeki çekişmelerin de etkisiyle yakın arkadaşı Pargalı İbrahim Paşa'yı 15 Mart 1536'da sarayda aniden idam ettirdi.1538'de Hadım Süleyman Paşa'ya Süveyş'te bulunan donanmayla Portekizliler'e karşı Hindistan bölgesindeki küçük Müslüman prensliklere yardım için sefer emri verdi.

Yine aynı yıl 27-28 Eylül'de Preveze Zaferi kazanıldı. Barbaros Hayreddin Paşa kumandasındaki Osmanlı donanması ile Cenevizli amiral Andrea Doria'nın başında bulunduğu Haçlı donanması arasında geçen Preveze Deniz Savaşı, Osmanlı Devletinin Akdeniz'deki hakimiyetini pekiştirdi. 1548'de Safevi hükümdarı Şah Tahmasb'a karşı yeniden İran'a sefer düzenledi ve Tebriz'e girdi. Bu seferde Van kalesi alınarak burası beylerbeyilik merkezi yapıldı.

72 yaşında son seferinde vefat etti

Kanuni, 1565 yılındaki Malta bozgunuyla yara alan Osmanlı'nın batıdaki imajındaki kötü izleri silmek için yeni bir sefer hazırlığına girişti. 1 Mayıs 1566'da Eyüb Sultan'ın türbesini ziyaret edip dua ettikten sonra sefere çıktı.

Zigetvar Kalesi kuşatılırken Kanuni'nin otağı da hakim bir tepeye kuruldu.

Ömrünün son 15 yılında tedavisi olmayan gut (nikris) hastalığı iyice ilerlemesine rağmen savaş meydanından ayrılmayan Kanuni Sultan Süleyman Han, 7 Eylül 1566'da kalenin alınışını göremeden vefat etti.

Kuşatma sürerken iç organları çıkarılan naaşı, misk ve amber kokuları sürülerek tahtın altına gömüldü. Kalenin düşmesinin ardından 42 gün gömülü olan naaşı arabaya konuldu ve padişah yaşıyormuş gibi davranıldı. Kendisine haber gönderilen yeni padişah II. Selim'in Belgrad'a gelişi üzerine vefat haberi resmen ilan edildi.

Osmanlı cihan devleti oldu

Onun yoğun askeri ve siyasi faaliyetleriyle Osmanlı, Avrupa'nın cihanşümul anlayışına sahip Cihan Devleti haline geldi.

Osmanlı İmparatorluğu'nun ideolojik alt yapısının temellerinin atıldığı bu dönem, Avrupa'nın siyasi coğrafyasını derinden etkiledi. Osmanlılar böylece Avrupa devletler dengesinde belirleyici bir rol üstlendiği gibi modern Avrupa'nın oluşumuna da etki etti.

Osmanlı İmparatorluğunu yüz ölçümü olarak en çok büyüten padişah olan Kanuni Sultan Süleyman, 6 milyon 557 bin kilometrekarelik toprağı 14 milyon 983 bin kilometrekareye çıkardı.

Osmanlı'nın sınırlarının ulaştığı toprakların dışında Kuzey Afrika içlerinden Habeşistan'a, Yemen'e, Hindistan'a, kuzeyde Rus steplerine kadar çok geniş bir sahaya hakim oldu.

Kanuni Sultan Süleyman, ömrünün son dönemine kadar devam eden av merakı ve uzun seferleri dolayısıyla imparatorluğun çeşitli bölgelerini tanıdı, doğuda ve batıda pek çok yeri gördü, şehir ve kasabaları dolaştı. Bu bakımdan Kanuni, imparatorluğunu coğrafi temelde de bizzat gezerek tanımış son Osmanlı padişahı kabul ediliyor.

Hükümdarlığı döneminde imparatorluğun birçok bölgesine önemli cami ve imarethaneler yaptırdı. Özellikle Mimar Sinan'a İstanbul'da abidevi yapılar inşa ettirdi.

Komşuda 'Bir gece ansızın gelebiliriz' paniği: Orduları karşılaştıran Yunan kendini kandırıyor
FOTOĞRAF 18
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'a 'Bir gece ansızın gelebiliriz' uyarısı Yunanistan'da gündemden düşmüyor.
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Geçtiğimiz gün Türkiye'yi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a şikayet eden Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, \"Adalarımıza gece geleceklerini söyleyenleri, gün ışığında bekliyoruz\" ifadelerini kullanmıştı.
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Macron, ise adeta Yunanistan'a kalkan olmuş 'Yunanistan'da kargaşaya izin vermeyeceğiz' demişti.
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Bütün bunlara bir tepki de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldi. \"Akıllı olun, tarihi bize tekrarlatmayın.\" sözlerini kullandı.
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Yunanistan'da Türkiye'den gelen açıklamalar yankılanırken, \"Bir Gece Ansızın Gelebilirim\" şarkısı sözleri ile gündeme taşındı. Türk yetkililerin Yunanistan'ı savaşla tehdit ettiği ifade edildi.
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Öte yandan Yunan Ta Nea gazetesinde yer alan haberde Türk ve Yunan orduları kıyaslandı.
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Tümamiral Stelios Fenekos ve Korgeneral Andreas Pentaras, bir röportajda Türkiye'nin Batı'nın desteğine sahip olmadığını belirtti.
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Türkiye'ye yetişmek için silah yarışına giren Yunanistan'ın ordusunun Türkiye için caydırıcı güç olduğunu iddia eden ikili; Yunanistan, denizde, hava kuvvetlerinde, kara ordusunda olduğu kadar siyasi düzeyde de caydırıcı olduğunu belirtti.
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Öte yandan Türkiye'nin Yunanistan ile savaş halinde Batı'nın desteğini alamayacağını söylerken \"Türkiye, Ege'de bir şeye kalkışmadan önce 2-3 kez düşünecek\" ifadesini kullandılar.
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'Yunanistan Türk donanmasıyla boy ölçüşemez'

Amerikan Forbes dergisinde, Türkiye ve Yunanistan donanmalarını kıyaslayan bir yazı yayımlandı. Türk donanmasının her yıl önemli ölçüden büyüdüğüne ve geliştiğine dikkat çekilerek, “Yunanistan, Türkiye'yle kesinlikle boy ölçüşemez. Yunanistan, Türkiye'ye ayak uydurabilmek için donanmasını yükseltmeye ihtiyaç duyacak” denildi.
Peki, yeni silahlanma programı Yunanistan savunmasını ne kadar güçlü kılıyor? Rakamsal olarak her iki ülkenin savunması ne durumda?

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KARA KUVVETLERİ

Aktif asker sayısı
Yunanistan: 107 bin 593
Türkiye: 355 bin
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Tank
Yunanistan: 1,353
Türkiye: 2,435
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DONANMA

Fırkateyn:
Yunanistan: 13
Türkiye: 16
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CorvetteSaldırı Gemisi

Yunanistan:9
Türkiye:33
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Denizaltı
Yunanistan:11
Türkiye:13
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Savaş Uçağı

Yunanistan: 228
Türkiye: 293

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Askeri Kargo Uçağı

Yunanistan: 17
Türkiye: 36
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Öte yandan ABD merkezli, bağımsız Global Firepower'ın 2020 raporuna göre Türk Silahlı Kuvvetleri, dünyanın en güçlü 13'üncü ordusu konumunda bulunuyor. Aynı listede Yunan ordusu 33. sırada yer alıyor. Söz konusu raporda Türk ordusu için şu özelliklere yer veriliyor:

Savunma bütçesi: 19 milyar dolar

Toplam askeri personel: 735 bin

Toplam hava gücü: 1,055 (uçak + İHA + helikopter)

Savaş uçağı: 206

Muharebe tankı: 2 bin 622

Donanma gücü: 149
Komşuda 'Bir gece ansızın gelebiliriz' paniği: Orduları karşılaştıran Yunan kendini kandırıyor
Türkiye'ye yönelik provokatif eylem ve tacizlerine hız kesmeden devam eden Yunanistan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözleri gündemden düşmüyor. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Fransa'da Türkiye'yi şikayet etmiş, skandal sözler sarf etmişti. Türkiye'den Yunan provokasyonlarına çok sert tepki gelirken Yunan basınında da adeta 'panik' havası var. Ordu ve müttefik kıyaslaması yaparak 'daha güçlü' olduklarını iddia eden Yunan basını, Türkiye'nin şansı olmadığını yazdı. Ancak uluslararası bütün ordu kıyaslamaları, Türkiye'nin savunma sanayi bütçe payı, askeri gücü ve donanmasının kuvveti bakımından Yunan ordusu ile kıyaslanmayacak derece fark olduğunu gözler önüne seriyor.


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