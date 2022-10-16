Yunanistan'dan Sakız Adası'nda yeni provokasyon

Floros, Yunanistan'ın geçtiğimiz günlerde ABD'nin zırhlı araçları ile tatbikat gerçekleştirdiği Sakız Adası'nda yasa dışı olarak konuşlu bulunan askeri birimleri ve karakolları denetledi.

Türkiye ile arasındaki tansiyonu her fırsatta yükseltmeye yeltenen Yunanistan'dan yeni bir provokasyon geldi. Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Lozan Antlaşması gereğince gayri askeri statüde bulunan ancak buna rağmen yasadışı bir şekilde silahlandırılan adalara ziyarette bulundu.

Floros, Yunanistan'ın geçtiğimiz günlerde ABD'nin zırhlı araçları ile tatbikat gerçekleştirdiği Sakız Adası'nda yasa dışı olarak konuşlu bulunan askeri birimleri ve karakolları denetledi. Doğu Ege'deki adaları ziyaret eden Genelkurmay Başkanı Floros, Kuşadası'na yalnızca 2 mil uzaklıkta bulunan Sakız Adası'ndaki 96. Ulusal Muhafız Yüksek Komutanlığı'na bağlı birimleri denetledikten sonra provokasyon kokan açıklamalarda bulundu.





CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SÖZLERİNİ SİNDİREMEDİLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine karşılık veren Yunan Genelkurmay Başkanı Floros, "Tehdidi çok ciddiye alıyoruz ve gerekirse muzaffer olmaya hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı. İçişleri ve Adalar Yüksek Askeri Komutanlığı Komutanı Korgeneral Dimitrios Hupis'in eşlik ettiği Floros, ziyaretle ilgili bir açıklama da Twitter hesabından yaptı. Sakız Adası'ndaki Panagia ve Psarron mevkiindeki askeri gözetleme kulelerinin yakınında silahlı askerlerle fotoğraf çektiren Floros, şu ifadeleri kullandı:

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"KİMSEYİ TEHDİT ETMİYORUZ AMA..."

Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias da açıklama yaptı ve 20 adet F-35 savaş uçağı için ABD'ye talep mektubu gönderdiklerini hatırlattı. Bakan Yardımcısı Hardalias, "Hem Yunanistan hem de NATO için faydaları olan güçlü hava filosu yaratacak bir uçak" ifadelerini kullandı.

Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros provokasyonu, Yunan medyasında da geniş yer buldu. Yunan televizyonu Star'a ait web sitesi, Floros'un "Gerekirse galip gelmeye hazırlanıyoruz" sözünü manşetine taşıdı. "Atina yüksel alarmda" ifadelerinin kullanıldığı haberde, "Vatanın onuru sizin ellerinizde" sözlerine yer verildi. Nikos Hardalias'ın açıklamalarına da yer verilen haberde, Savunma Bakanı Yardımcısı'nın şu sözleri parlatıldı:

Haberde, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Temsilcisi Yannis Economou'nun şoke edici iddialarına da geniş yer verildi. Economou, Türkiye'nin ne kadar uğraşırsa uğraşsın, ne NATO ne de Avrupa Birliği'nde kendisine destek bulamadığını ileri sürdü. Hayal gören Yunan Bakan, "Absürt, var olmayan ve hukuka aykırı iddialar..." ifadelerini kullandı.

Yunan haber portalı TOC ise, Yunan Genelkurmay Başkanı'nın "Silahlı Kuvvetler, gerektiğinde ve yerde her türlü tehdide karşı hazırdır" sözlerini manşete taşıdı ve "Yunan Savunma Kuvvetleri Komutanı Konstantinos Floros Türkiye'ye yankı uyandıran yeni bir mesaj gönderdi" ifadelerini kullandı.

"ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Öte yandan geçtiğimiz günlerde, Ege'de görev uçuşu icra eden TSK'ya ait İHA'lar, Yunanistan'a ait iki çıkarma gemisinin Midilli ve Sisam'a yaptığı hukuka aykırı zırhlı araç sevkiyatını görüntülemişti. Gemilerin gayri askeri statüdeki Midilli'ye 23 Sisam'a ise 18 taktik tekerlekli zırhlı araç sevkiyatı gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı. Zırhlı araçların ABD tarafından Dedeağaç Limanı'na gönderilen araçlardan olması ise dikkat çekmişti.

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Güvenlik kaynakları, yapılan diyalog ve iyi komşuluk çağrılarına karşı NATO'da müttefik olan Yunanistan’ın uluslararası hukuk ve müttefiklik ruhuna aykırı bu saldırgan eylemlerini "asla kabul edilemez" olarak değerlendirmişti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için gittiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan NATO Karargahı'nda ikili görüşmeler kapsamında, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile bir görüşmüştü.

GÜNDEM Yunanistan savaş istiyor