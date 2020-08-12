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Dünya Yunanistanın eski Savunma Bakanı Apostolakisten itiraf Kimse bizim için Türkiye ile ilişkisini bozmaz
AVRUPA

Yunanistan'ın eski Savunma Bakanı: Kimse bizim için Türkiye ile ilişkisini bozmaz

Yunanistan'ın eski Savunma Bakanı Apostolakis'ten itiraf: Kimse bizim için Türkiye ile ilişkisini bozmaz

Yunanistan'da, ana muhalefetteki Syrzia Partisinin iktidarı döneminde Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan Evangelos Apostolakis, "Hiçbir tarafın, Yunanistan'ın meselesi yüzünden Türkiye ile ilişkilerini bozmayacağını" söyledi.

Haber Merkezi AA
Evangelos Apostolakis
Evangelos Apostolakis

Yunanistan'da, ana muhalefetteki Syrzia Partisinin iktidarı döneminde Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan Evangelos Apostolakis, Yunan Mega televizyonunda Doğu Akdeniz'deki gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Atina'nın, Türkiye ile yaşadığı gerginlikte "büyük olasılıkla yalnız kalacağını" dile getiren Apostolakis, "Bizim meselemiz yüzünden herhangi bir tarafın Türkiye ile ilişkilerini bozması ya da bir çatışmaya girmesi olası değil" ifadesini kullandı.

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  • Apostolakis, Doğu Akdeniz'deki son gelişmeleri "son derece ciddi ve kritik" şeklinde niteleyerek, "Sanırım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, istediğini elde etmek için ihtiyaç duyduğu sürece bölgede kalacak. Şu an Avrupa ve ABD'den gelen baskılar hafif" dedi.

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Olası bir çatışmanın iki tarafın çıkarlarıyla da bağdaşmayacağının altını çizen Apostolakis, "Ankara'nın, Yunanistan'ı ikili tüm konular hakkında müzakere masasına çekmek istediği" değerlendirmesini yaptı.

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Yunanistan, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin hidrokarbon arama çalışmalarına devam etmek üzere pazartesi sabahı Kıbrıs açıklarına ulaşması ve çalışmaların 23 Ağustos'a kadar devam edeceğinin NAVTEX'le (Denizcilere Duyuru) duyurulmasının ardından alarma geçmişti.

Başkent Atina'da Milli Güvenlik Hükümet Konseyini toplayan Başbakan Kiryakos Miçotakis, konuya ilişkin savunma ve dışişleri kurmaylarıyla da yoğun görüşme trafiğine girmişti.

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Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Oruç Reis araştırma gemisine ait görüntülere yer verdi. Havadan çekilen görüntülerde Oruç Reis araştırma gemisine Türk Deniz Kuvvetleri tarafından refakat ve koruma sağlandığı görülüyor. Bakanlığın paylaşımında, 'Şanlı tarihimizden, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığımız ilhamla Mavi Vatanımızdaki her türlü hak, alaka ve menfaatimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sonuna kadar korumakta kararlıyız, buna muktediriz. Mîsâkımız Mavi Vatanımızdır' ifadeleri kullanıldı.

AB Dış İlişkiler Konseyini "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri" hakkında acil toplantıya çağıran Atina yönetimi, ABD ve NATO nezdinde de yoğun girişimlerde bulunmuştu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, cuma günü Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri ele almak üzere ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile bir araya geleceği açıklanmıştı.

Türkiye'den bölgesel ve kapsamlı çözüm çağrısı

Ankara, Doğu Akdeniz'deki meşru çıkarlarını diplomatik ve askeri faaliyetlerle savunmaya devam ederken, başta bölge ülkeleri olmak üzere uluslararası topluma müzakerelere dayalı kapsamlı iş birliği çağrısı yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin anlaşmazlıkların diyalog yoluyla ve hakkaniyet temelinde çözümüne hazır olduğunu, kimsenin toprağında, denizinde ve meşru çıkarlarında gözü olmadığını yinelemişti.

Erdoğan, "Gelin Akdeniz'deki tüm ülkeler olarak bir araya gelelim, herkes için kabul edilebilir, herkesin hakkını koruyan bir formül bulalım. Ülkemizin bu çağrısına kulaklarını kapatanlar güçlerinin yetmeyeceği, boylarını aşan birtakım girişimlerle kendi geleceklerini kendi elleriyle karartıyor." ifadesini kullanmıştı.

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