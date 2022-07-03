Dünya Yunanistanın gizli planı basına sızdı Adaları İsrail yapımı anti SİHA sistemiyle kuşattılar
AVRUPA

Yunanistan'ın gizli planı basına sızdı: Adaları İsrail yapımı anti SİHA sistemiyle kuşattılar

Yunan basını, Atina hükümetinin Bayraktar TB-2 ya da ANKA-S SİHA'larına karşı Ege'deki adalara ve kritik diğer noktalara anti SİHA sistemleri yerleştirdiğini yazdı. Haberde, İsrail yapımı anti SİHA sistemlerinin büyük bir gizlilik içinde yerleştirildiğine vurgu yapıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yunanistanın gizli planı basına sızdı: Adaları İsrail yapımı anti SİHA sistemiyle kuşattılar
Yunanistan’ın Girit adasında bulunan Suda Deniz Üssü (Arşiv)

Yunanistan'da yayın yapan Kathimerini gazetesi, Atina hükümetinin Bayraktar TB-2 ya da ANKA-S SİHA'larına karşı İsrail yapımı drone-savar sistemleri gizlilik içinde adalara yerleştirmeye başladığını yazdı.

Gazetenin iddialarına göre savunma sistemlerinin yerleştirilmesinin amacı, bölge semalarında uçan insansız hava araçlarını engelleyerek görevlerini yapamaz hale getirmek.

BASINA SIZMASI RAHATSIZLIK YARATTI

  • Gazeteye göre, büyük bir gizlilik halinde yürütülen programın basına sızması ise Yunan hükümetinde rahatsızlığa sebep oldu.

Öte yandan Yunanistan ABD'den 400 milyon euroya mal olacak 3 Amerikan yapımı MQ-9 Reaper insansız hava aracı almak için teklif sunulması bekleniyor.

40 UÇAĞIN ALINMASI GÜNDEMDE

Yunan basınında yer alan haberlerde, Yunanistan, daha önce Başbakan Kiryakos Miçotakis'in açıkladığı 20 adedi kesin, 20 adedi ise şartlı olmak üzere toplam 40 adet F-35 savaş uçağının satın alınmasına ilişkin talep mektubunu imzalayarak ABD makamlarına gönderdiği ifade edilmişti.

Önümüzdeki günlerde ise Yunanistan Savunma Bakanlığı yetkililerinin ABD'ye ziyaret gerçekleştirerek satın alma sürecini hızlandırmasının beklendiği öğrenilmişti.

Yunanistan'ın ABD'ye F-35 uçağı satın alma talebine ilişkin haberle hakkında hükümet kaynakları ise, "Savunma Bakanlığının meselesi ve uzun süredir devam eden bir süreç. Bu, uzun bir sürecin ilk adımı olan talep mektubunun imzalanması ve gönderilmesidir" dedi.

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Yunan vekil Osmanlı vurgusu yapıp Miçotakis'i uyardı: Tarihten ders almalıyız
FOTOĞRAF 10
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Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilim, son haftalarda, Ege’deki adaların silahlandırılmasından Doğu Akdeniz’deki enerji aramaları için deniz yetki alanlarına kadar pek çok konuda yeniden yükseldi.
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Yunanistan'ın art arda yaptığı provokasyon dolu hareketler nedeniyle Türkiye'den gelen tepkiler, Yunan basınında geniş yer buluyor.<br><br>Pek çok gazete, Yunanistan'ın olası planlarından bahsederken Türkiye'nin 'usülsüzlük' yaptığını iddia edip, Paris Anlaşması'na aykırı bir şekilde hazırlanan 16 haritaya yer veriyor.<br><br>
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Adaları kanunsuzca silahlandıran Doğu Akdeniz ve Ege'de provokatif tavrını sürdüren Yunanistan ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'e Yunan vekil Kleon Gregoriadis'ten dikkat çeken uyarılar geldi.
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Yunanistan'ın ABD üssü haline geldiğini belirten Gregoriadis sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:
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'TARİHTEN DERS ALMALIYIZ'<br>\"Bu yıl 'Küçük Asya Felaketi'nin 100. yıldönümü. Millet olarak tarihten ders almalıyız. Büyük Güçler, küçükleri alet ediyor, neden olabilecekleri acıyı umursamadan küçükleri kendi çıkarları için kullanıyor.<br>
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'OSMANLI'NIN TOPRAKLARINI ELE GEÇİRMEK İÇİN...'<br>\"Nasıl ki 1922'de Büyük Güçler, Yunanistan'ı, Atatürk'ün askerlerine karşı Osmanlı'nın petrol zengini bölgelerini arsızca ele geçirmek için kabaca kullanmışlarsa, şimdi de bizi çıkarları için kullanıyorlar. <br>
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'YUNANİSTAN BÜYÜK BİR ABD ÜSSÜNE DÖNÜŞTÜ'<br>Amerikan askerleri Girit, Dedeağaç, Larissa ve diğer bölgelere yerleşiyor. Açıkça söylemek gerekirse şu anda Yunanistan, büyük bir Amerikan üssüne dönüştü. <br>
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Yunanistan'ın, Amerikan üssüne dönüşmesi gerçeğini kabul edilebilir kılmak için sözde 'koruyucu' olarak ülkemize yardım edeceğini söyleyerek vatandaşları korkutuyorlar.
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'ABD'NİN PİYONU OLDUK'<br>Herhangi bir bilgi, tartışma ve şeffaflık olmadan 'ABD'nin bir piyonu olarak' ülkeyi genel bir savaşa dahil eden bir düşman var.
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Büyükelçiliğin size söylediklerini takip ediyorsunuz ve geri kalanımız, ABD Savunma Bakanı gibi ABD yetkilililerinin açıklamalarında gerçeğin külçelerini öğreniyoruz. Şimdi ve eski parlamentodaki Büyükelçi'yi bizi hükümdarların papazları olarak bilgilendirmesi için aramalı mıyız?\"<br>
Yunan vekil Osmanlı vurgusu yapıp Miçotakis'i uyardı: Tarihten ders almalıyız
Yunanistan MeRA25 Partisi Milletvekili Kleon Gregoriadis, Miçotakis hükümetine Türkiye konusunda tarihi bir uyarıda bulundu. Tarihten ders alınması gerektiğini söyleyen Gregoriadis, "Yunanistan büyük bir ABD üstüne dönüştü. Büyük güçler bizi çıkarları için kullanıyor." sözlerine yer verdi. Yunan vekilin açıklamalarındaki Osmanlı vurgusu da dikkat çekti.

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