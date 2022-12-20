Dünya Yunanistanın yaveri yine aynı isim Komşu Türkiye korkusunu ancak bu şekilde yenebiliyor
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Yunanistan'ın yaveri yine aynı isim: Komşu Türkiye korkusunu ancak bu şekilde yenebiliyor

Türkiye'yi uluslararası alanda her fırsatta şikayet etmekten geri kalmayan Yunanistan, Türkiye karşıtı ABD'li senatör Bob Menendez'in yeni söylemlerini gündeme taşıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası F-16 satışına izin vermeyeceğini bir kere daha yineleyen Menendez, Yunanistan'a seslenerek "ABD yanınızda" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Yunanistanın yaveri yine aynı isim: Komşu Türkiye korkusunu ancak bu şekilde yenebiliyor
ABD'li Senatör Bob Menendez.

Türkiye'nin dış ilişkilerinde yaptıklarını adım adım takip eden Yunanistan'ın aylardır ana gündem konularından biri ABD ile Türkiye arasındaki F-16 meselesi. ABD lideri Joe Biden'ın Türkiye'ye F-16 satma ihtimaline yeşil ışık yakmasının ardından Yunan basını sıklıkla Türkiye karşıtlığı ile bilinen ABD'li Senatör Bob Menendez'in ifadelerini gündeme getiriyor.

  • Menendez Türkiye ile ilgili yine skandal açıklamalarda bulunarak hem Washington'a hem de uluslararası topluma seslenerek Türkiye'nin uluslararası hukuk ve insan hakları ihallerinden sorumlu tutulması gerektiğinden bahsetti.

Türkiye'nin Atina'yı tehdit ettiğini iddia eden Menendez, "Birkaç gün önce Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atina'ya füze tehdidinde bulundu. Yunanistan füzelerimizden korkuyor" sözlerini yineleyerek Yunan halkına seslenip "Siz sakinleşmezseniz bu olacak" dedi.

'Korkmayın'

ABD'li senatörün sözlerini gündeme taşıyan Yunan basını Menendez'in F-16'lara yeşil ışık yakmayacağını bir kere daha söylediğini ifade etti.

  • Yunan gazetesi Kathimerini Menendez'in "Erdoğan'ın Yunanistan üzerindeki tüm uçuşları durdurmasını ve Kıbrıs'tan Türk askerlerini çekmesini talep ediyorum. Son durum göz önüne alındığında ABD'nin F-16 savaş uçaklarını Türkiye'nin eline vermemesi gerektiğini düşünüyorum" dediğini kaydetti.

Menendez çağrısında ilk olarak Türkiye'nin saldırganlığı konusunda ABD'li meslektaşlarına 'korkmayın" diyeceğinden bahsetti.

Uluslararası topluma seslenerek "Türkiye'yi uluslararası hukuku ihlal etmesinden dolayı sorumlu tutmaktan çekinmeyin" dedi.

Yunanistan'a da seslenerek "Füzelerin gölgesinde yaşayan vatandaşlar size söylüyorum, ABD'nin yanınızda olduğunu unutmayın" sözlerine yer verdi.

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