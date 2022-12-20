Yunanistan'ın yaveri yine aynı isim: Komşu Türkiye korkusunu ancak bu şekilde yenebiliyor

Türkiye'nin dış ilişkilerinde yaptıklarını adım adım takip eden Yunanistan'ın aylardır ana gündem konularından biri ABD ile Türkiye arasındaki F-16 meselesi. ABD lideri Joe Biden'ın Türkiye'ye F-16 satma ihtimaline yeşil ışık yakmasının ardından Yunan basını sıklıkla Türkiye karşıtlığı ile bilinen ABD'li Senatör Bob Menendez'in ifadelerini gündeme getiriyor.

Menendez Türkiye ile ilgili yine skandal açıklamalarda bulunarak hem Washington'a hem de uluslararası topluma seslenerek Türkiye'nin uluslararası hukuk ve insan hakları ihallerinden sorumlu tutulması gerektiğinden bahsetti.

Türkiye'nin Atina'yı tehdit ettiğini iddia eden Menendez, "Birkaç gün önce Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atina'ya füze tehdidinde bulundu. Yunanistan füzelerimizden korkuyor" sözlerini yineleyerek Yunan halkına seslenip "Siz sakinleşmezseniz bu olacak" dedi.

'Korkmayın'

ABD'li senatörün sözlerini gündeme taşıyan Yunan basını Menendez'in F-16'lara yeşil ışık yakmayacağını bir kere daha söylediğini ifade etti.

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Yunan gazetesi Kathimerini Menendez'in "Erdoğan'ın Yunanistan üzerindeki tüm uçuşları durdurmasını ve Kıbrıs'tan Türk askerlerini çekmesini talep ediyorum. Son durum göz önüne alındığında ABD'nin F-16 savaş uçaklarını Türkiye'nin eline vermemesi gerektiğini düşünüyorum" dediğini kaydetti.

Menendez çağrısında ilk olarak Türkiye'nin saldırganlığı konusunda ABD'li meslektaşlarına 'korkmayın" diyeceğinden bahsetti.

Uluslararası topluma seslenerek "Türkiye'yi uluslararası hukuku ihlal etmesinden dolayı sorumlu tutmaktan çekinmeyin" dedi.

Yunanistan'a da seslenerek "Füzelerin gölgesinde yaşayan vatandaşlar size söylüyorum, ABD'nin yanınızda olduğunu unutmayın" sözlerine yer verdi.

GÜNDEM Yunan asıllı ABD'li Senatör Bob Menendez Türkiye'yi hedef aldı: F-16 satışını onaylamayacağım