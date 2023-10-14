Yürek sızlatan fotoğraf: Gazzeli çocuklar ölümü böyle bekliyor

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 8'inci gününde de devam etti. Gazze'deki Filistinlilere evlerini terk etmeleri için 24 saat süre veren İsrail, dün gece kara baskınlarına başladı. İşgal altındaki Batı Şeria'da çatışmaların devam ettiği öğrenilirken, İsrail yaptığı son dakika açıklamasında sivillerin geçişine saat 16:00'a kadar izin verileceğini, 6 saat boyunca izin verilen yollara saldırı olmayacağını duyurdu. Hamas'ın üst düzey bir komutanının öldüğü duyuruldu. İşte tüm yaşananlar dakika dakika haberimizde...