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Dünya

Yürek sızlatan fotoğraf: Gazzeli çocuklar ölümü böyle bekliyor

İsrail'in günlerdir bombardımana tuttuğu Gazze'de Filistinliler sıkışık kaldı. Dünyanın resmen ölüme terk ettiği Gazze'de aileler, hava saldırısında ölmeleri durumunda cesetlerini teşhis edebilmek için çocuklarının ellerine isim yazmaya başladı. Ayrıca avuçlarında ayetlerin yazdığı da görüldü.

Seren Som
17:27 . 14/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Filistinlilerin verdiği bu fotoğraf, çaresizliğin görüntüsü olarak kayıtlara geçti.

Filistinlilerin verdiği bu fotoğraf, çaresizliğin görüntüsü olarak kayıtlara geçti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı"ıyla İsrail'in üstüne kâbus gibi çöktü. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, İsrail'de Gazze Şeridi'ni abluka altına alarak sivillerin üzerine ölüm yağdırmaya başladı.

İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724’ü çocuk, 458’i kadın 2 bin 215 kişinin öldüğü, 8 bin 714 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 54 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da ise bir gazeteci yaşamını yitirdi.

Çaresizliğin fotoğrafı: Avuçlarına yazdılar

Gazze'ye bomba yağdırmaya devam ederken bölgeden gelen görüntüler yaşanan trajediyi bir kez daha gözler önüne serdi.

Gazze'de yaşayan ve ani bir hava saldırısıyla ölümü bekleyen Filistinliler, ölmeleri durumunda cansız bedenlerinin teşhis edilebilmesi için avuçlarının içine isimlerini yazmaya başladı.

Ayrıca avuçlarında ayetlerin yazdığı da görüldü.



#Filistin
#Gazze
#İsrail
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