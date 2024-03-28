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Dünya

Zaharova'dan Moskova saldırısı açıklaması: DEAŞ bu güce sahip değil

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, dün akşam düzenlediği basın toplantısında DEAŞ'ın Crocus Belediye Binası'ndaki terör saldırısını düzenleyecek kadar kapsamlı bir güce sahip olduğuna inanmanın zor olduğunu söyledi.

10:49 - 28/03/2024 Perşembe
DHA
Maria Zaharova
Maria Zaharova

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, ABD'li yetkililerin ve Batı medyasının saldırıdan hemen sonra terör örgütü DEAŞ'ı öne sürdüğüne dikkat çekerek, “Doğrulanmış resmi bilgiyi bile beklemeden suçluyu hemen yasaklı terör örgütü DEAŞ olarak buldular. Hem Beyaz Saray hem de Dışişleri Bakanlığı ‘Ukrayna'nın bu olayla hiçbir ilgisi olmadığını' açıkladı.


Zaharova
"Bu sonuca hangi verilere ve hangi bilgilere dayanarak vardılar? Açık olan tek bir şey var, kendilerini mazur göstermek için Kiev rejimini mazur göstermeye başladılar. 4-6 bin kişilik bir grubun (Birleşmiş Milletler'e göre) bu kadar kapsamlı güce sahip olduğuna inanmak son derece zor. Ancak eğer varsa, yine de soruşturmanın sonuçlarını beklememiz gerekiyor”
dedi.



#Rusya
#Maria Zakharova
#DEAŞ
#Moskova
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