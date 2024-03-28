Zaharova'dan Moskova saldırısı açıklaması: DEAŞ bu güce sahip değil

"Bu sonuca hangi verilere ve hangi bilgilere dayanarak vardılar? Açık olan tek bir şey var, kendilerini mazur göstermek için Kiev rejimini mazur göstermeye başladılar. 4-6 bin kişilik bir grubun (Birleşmiş Milletler'e göre) bu kadar kapsamlı güce sahip olduğuna inanmak son derece zor. Ancak eğer varsa, yine de soruşturmanın sonuçlarını beklememiz gerekiyor”