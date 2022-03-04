Zaporijya Nükleer Santrali’nde yangın çıktı: Rus ve Ukraynalı askerlerin çatışması devam ediyor ​

Rusya ordusu Ukrayna’daki en kritik noktalardan olan Zaporokiji Nükleer Santrali'nde kontrolü ele almak için Ukrayna ordusu ile çatışmaya devam ediyor.

Energodar kentine bulunan ve Ukrayna’nın elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 25’ini sağlayan Avrupa’nın en büyük nükleer santrali olan Zaporokiji Nükleer Santrali'ni çevreleyen Rus askerleri ile santrali koruyan Ukrayna ordusu arasında çatışma çıktı.

SANTRALDE YANGIN ÇIKTI

Hala süren çatışmalar sırasında her 2 taraf da roketler ve ağır silahlar kullandı. Çatışmalar sırasında santralin bazı bölümlerinde yangın çıktığı öğrenilirken santral itfaiyesi tarafından yangınların büyümemesi için çalışma başlatıldığı aktarıldı.

AVRUPA TEDİRGİN

Bir taraftan da hem Ukrayna hem de Rus askerleri arasında da çatışmalar devam ediyor.

Çernobil’de kontrolü ele alan Rusya bu santralde de kontrolü ele almak isterken 6 nükleer reaktörün bulunduğu termik santralde yaşananlar tüm Avrupa ve dünyayı tedirgin ediyor.

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RADYASYON SEVİYESİ ŞU AN NORMAL DEĞERDE

Yangınla ilgili yapılan açıklamada şu an radyasyon seviyesinin normal değerde olduğu duyuruldu.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı bölgede radyasyon seviyesinde artış gözlemlendiğini duyururken nükleer santralin basın sözcüsü Andriy Tuz, Ukraine 24 kanalına bağlanarak radyasyon seviyesinin normal değerde olduğunu duyurdu.

Öte yandan yangının çıktığı noktanın idari bina olduğu öğrenildi. Santralde çatışmalar hala sürerken yangın da büyümeye devam ediyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın da nükleer santral yangını konusunda Ukrayna makamlarıyla temas halinde olduğu ifade edildi.

KULEBA: PATLARSA ÇERNOBİL'İN 10 KATI FACİAYA NEDEN OLUR

Rusya ve Ukrayna askerlerinin santraldeki çatışmalarını milyonlarca kişi yakından takip ediyor.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba yaptığı açıklamada, "Rus ordusu Zaporijya Nükleer Santrali'ne her yönden ateş açıyor. Eğer bir patlama olursa Çernobil’in 10 katı büyüklüğünde bir faciaya neden olur" dedi.

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FOTOĞRAF 6 Ulusal Muhafızlar tarafından yapılan açıklamada Ukrayna halkının dün kurulan barikatlara toplanarak Zaporizhzhya Nükleer Santrali'ne girişi engellemeye çalıştığı ifade edildi. Dinyeper Nehri'nin sol kıyısında, Kakhovka Rezervuarı yakınında bulunan Enerhodar kentinin nüfusu 52 bin civarında olduğu belirtildi.<br> NÜKLEER SANTRALLER UKRAYNA KONTROLÜNDE<br><br>Ukraynalı yetkililer dün Uluslararası Atom Enerji Ajansı'na (IAEA) bilgi vererek ülkenin tüm nükleer santrallerinin ulusal operatörün kontrolü altında olduğunu belirtti. IAEA'nın dünkü açıklamasında “IAEA'ya yapılan en son düzenli bilgi güncellenmesinde, Ukrayna Devlet Nükleer Düzenleme Müfettişliği (SNRIU), santrallerle düzenli olarak iletişim kurduğunu, güvenli ve emniyetli bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Fiziksel koruma sistemlerinin normal düzende olduğu ve sahalardaki radyasyon seviyelerinin de normal olduğu belirtildi\" denildi. AVRUPA'NIN EN BÜYÜK NÜKLEER SANTRALİ<br><br>Ukrayna'nın nükleer santrallerinin yönetimini yapan devlet kurumu Energoatom kente girişte bugün halk tarafından kurulan barikatlardan görüntü paylaşarak Rus güçlerinin Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan kente girilmemesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti. Nükleer santralin bulunduğu Enerhodar kentinde halk barikat kurdu Ukrayna Ulusal Muhafızları yetkilileri, Zaporizhzhya Nükleer Santrali'nin bulunduğu Enerhodar kentinde bugün kurulan barikatlara toplanan Ukraynalıların görüntülerini paylaştı.

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