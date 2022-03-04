Dünya Zaporijya Nükleer Santralindeki yangın kontrol altına alındı Rusya nükleer santrali ele geçirdi
AVRUPA

Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki yangın kontrol altına alındı: Rusya nükleer santrali ele geçirdi

Ukrayna’da Rus güçlerinin yaklaştığı Avrupa’nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki çatışmalar sonucu yangın çıktı. Son dakika bilgisine göre yangının kontrol altına alındığı bildirildi. Bölgesel yetkililer Rusya'nın nükleer santrali ele geçirdiğini bildirdi. Santralin güvenlik kameralarının YouTube üzerinden yapılan canlı yayınında, gece saatinde santral sahasında patlamalar ve karşılıklı mermi atış ışıkları görüldü. Patlamaların ardından santral bölgesinden dumanların çıktığı kameraya yansıdı.

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Haber Merkezi İHA
Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki yangın kontrol altına alındı: Rusya nükleer santrali ele geçirdi
Zaporijya Nükleer Santrali

Rusya ordusu Ukrayna’daki en kritik noktalardan olan Zaporijya Nükleer Santrali'nde kontrolü ele almak için Ukrayna ordusu ile çatışmaya devam ediyor.

Energodar kentine bulunan ve Ukrayna’nın elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 25’ini sağlayan Avrupa’nın en büyük nükleer santrali olan Zaporokiji Nükleer Santrali'ni çevreleyen Rus askerleri ile santrali koruyan Ukrayna ordusu arasında çatışma çıktı.

SANTRALDE YANGIN ÇIKTI

Hala süren çatışmalar sırasında her 2 taraf da roketler ve ağır silahlar kullandı. Çatışmalar sırasında santralin bazı bölümlerinde yangın çıktığı öğrenilirken santral itfaiyesi tarafından yangınların büyümemesi için çalışma başlatıldığı aktarıldı. Santralde çıkan yangın kontrol altına alındı.

NÜKLEER SANTRAL RUSYA'NIN ELİNE GEÇTİ

Ukrayna Nükleer Düzenlemeler Denetim Kurulu, Avrupa'nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasının Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini duyurdu.

Kuruldan yapılan açıklamada, santraldeki güç ünitelerinin bütünlüğünü koruduğu, radyasyon durumunda değişiklik tespit edilmediği bildirildi.

Açıklamada, santral sahasının Rus ordusunun kontrolüne geçmesine rağmen santral personelinin çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Zaporijya Nükleer Santrali’nde yangın çıktı
OYNAT 01:06
Zaporijya Nükleer Santrali’nde yangın çıktı
Ukrayna'da Rus güçlerinin yaklaştığı Avrupa'nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki çatışmalar sonucu yangın çıktığı bildirildi. Santralin güvenlik kameralarının YouTube üzerinden yapılan canlı yayınında, gece saatinde santral sahasında patlamalar ve karşılıklı mermi atış ışıkları görüldü. Patlamaların ardından santral bölgesinden dumanların çıktığı kameraya yansıdı.

ZELENSKIY: DÜNYADA HİÇBİR ÜLKE NÜKLEER TESİS BOMBALAMADI

Bir taraftan da hem Ukrayna hem de Rus askerleri arasında da çatışmalar devam ediyor.
Çernobil’de kontrolü ele alan Rusya bu santralde de kontrolü ele almak isterken 6 nükleer reaktörün bulunduğu termik santralde yaşananlar tüm Avrupa ve dünyayı tedirgin ediyor.

  • Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Dünyada hiçbir ülke nükleer güç ünitelerini bombalamadı" dedi.

Yangınla ilgili bir açıklama yapan Beyaz Saray, Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki yangını izlemeye devam ettiklerini, ABD Başkanı Joe Biden'ın da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştüğünü duyurdu.

RADYASYON SEVİYESİ ŞU AN NORMAL DEĞERDE

Yangınla ilgili yapılan açıklamada şu an radyasyon seviyesinin normal değerde olduğu duyuruldu.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı bölgede radyasyon seviyesinde artış gözlemlendiğini duyururken nükleer santralin basın sözcüsü Andriy Tuz, Ukraine 24 kanalına bağlanarak radyasyon seviyesinin normal değerde olduğunu duyurdu.

Öte yandan yangının çıktığı noktanın idari bina olduğu öğrenildi. Santralde çatışmalar hala sürerken yangın da büyümeye devam ediyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın da nükleer santral yangını konusunda Ukrayna makamlarıyla temas halinde olduğu ifade edildi.

KULEBA: PATLARSA ÇERNOBİL'İN 10 KATI FACİAYA NEDEN OLUR

Rusya ve Ukrayna askerlerinin santraldeki çatışmalarını milyonlarca kişi yakından takip ediyor.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba yaptığı açıklamada, "Rus ordusu Zaporijya Nükleer Santrali'ne her yönden ateş açıyor. Eğer bir patlama olursa Çernobil’in 10 katı büyüklüğünde bir faciaya neden olur" dedi.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK NÜKLEER SANTRALİ

Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük ve dünyanın en büyük 10 nükleer santralinden biri olarak biliniyor.

Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde ülkenin kuzeyindeki Rus güçleri Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü ele geçirmişti.

Ülkedeki 4 tesiste 15 faal nükleer reaktöre sahip olan Ukrayna, kullanılan elektriğinin yaklaşık yarısını bu santrallerden sağlıyor.

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Nükleer santralin bulunduğu Enerhodar kentinde halk barikat kurdu
FOTOĞRAF 6
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Ulusal Muhafızlar tarafından yapılan açıklamada Ukrayna halkının dün kurulan barikatlara toplanarak Zaporizhzhya Nükleer Santrali'ne girişi engellemeye çalıştığı ifade edildi.
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Dinyeper Nehri'nin sol kıyısında, Kakhovka Rezervuarı yakınında bulunan Enerhodar kentinin nüfusu 52 bin civarında olduğu belirtildi.<br>
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NÜKLEER SANTRALLER UKRAYNA KONTROLÜNDE<br><br>Ukraynalı yetkililer dün Uluslararası Atom Enerji Ajansı'na (IAEA) bilgi vererek ülkenin tüm nükleer santrallerinin ulusal operatörün kontrolü altında olduğunu belirtti.
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IAEA'nın dünkü açıklamasında “IAEA'ya yapılan en son düzenli bilgi güncellenmesinde, Ukrayna Devlet Nükleer Düzenleme Müfettişliği (SNRIU), santrallerle düzenli olarak iletişim kurduğunu, güvenli ve emniyetli bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Fiziksel koruma sistemlerinin normal düzende olduğu ve sahalardaki radyasyon seviyelerinin de normal olduğu belirtildi\" denildi.
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AVRUPA'NIN EN BÜYÜK NÜKLEER SANTRALİ<br><br>Ukrayna'nın nükleer santrallerinin yönetimini yapan devlet kurumu Energoatom kente girişte bugün halk tarafından kurulan barikatlardan görüntü paylaşarak Rus güçlerinin Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan kente girilmemesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.
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Nükleer santralin bulunduğu Enerhodar kentinde halk barikat kurdu
Ukrayna Ulusal Muhafızları yetkilileri, Zaporizhzhya Nükleer Santrali'nin bulunduğu Enerhodar kentinde bugün kurulan barikatlara toplanan Ukraynalıların görüntülerini paylaştı.

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