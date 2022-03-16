Zelenski ABD Kongresi'ne seslendi: Bizi düşünürken aklınıza 11 Eylül gelsin

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ABD Kongresi'ne canlı olarak bağlandı.

Rusya'nın saldırıları karşısında bir an bile pes etmeyi düşünmediklerini söyleyen Zelenski "Bizi düşünürken aklınıza 11 Eylül gelsin 11 Eylül'ü hatırlayın. Kötülüğün sizi ve topraklarınızı savaş alanına dönüştürmesini izlediniz, havadan saldırılar gerçekleşti. Biz de aynı şeyleri her gün yaşıyoruz." dedi

Zelenskiy, Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturulması ve S-300 gibi hava savunma sistemleri noktasında ABD'den destek istedi.

AYAKTA ALKIŞLADILAR

Kongre üyelerinin konuşma başında ve sonunda ayakta alkışladığı Zelenskiy, ülkesinin tarihinin en zor döneminden geçtiğini vurgulayarak Rusya'nın saldırıları karşısında tüm özgür dünyanın ve özellikle ABD yönetiminin desteğine ihtiyaçları olduğunu söyledi.

REKLAM

ÜLKEMİZİN KADERİ TAYİN EDİLİYOR

"Şu anda ülkemizin kaderi tayin ediliyor, vatandaşlarımızın özgür olup olmayacağı ve demokrasiyi koruyup koruyamayacağımız tayin ediliyor." diyen Zelenskiy, verdikleri savaşın sadece Ukrayna değil demokratik değerlere inanan tüm toplumlar adına verilmiş bir savaş olarak görülmesi gerektiğini dile getirdi.

Kongre üyelerine Pearl Harbor ve 11 Eylül saldırılarını hatırlatan Zelenskiy, bu saldırılarda sadece Amerikalıların değil, aynı zamanda Amerikan değerlerinin de saldırıya uğradığını, şu an Ukrayna'ya aynı şeylerin olduğunu kaydetti.

"ÇOK MU ŞEY İSTİYORUZ?"

Rusya'nın ülkesine binlerce füze fırlattığını ve Ukrayna'da Avrupa'nın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görmediği bir "teröre" neden olduğunu söyleyen Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

REKLAM

"İnsanların hayatlarını kurtarmak için Ukrayna üzerinde bir uçuşa yasak bölge oluşturulmasını istemek çok mu fazla? Rusya'nın ülkemizi terörize etmemesi için insani bir uçuşa yasak bölge istemek çok mu fazla? Eğer bunun çok fazla olduğunu düşünüyorsanız size bir alternatif sunuyoruz ve S-300 ya da benzeri savunma sistemlerine ihtiyaç duyduğumuzu söylüyoruz."

Zelenskiy, "Ülkemiz için bugünler en karanlık zamanlar, Rus ordusunu durdurana kadar (Batı'nın) yeni yaptırım paketlerinin devam etmesi gerekli." ifadesini kullandı.



