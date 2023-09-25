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Dünya

Zelenski ABD'nin Abrams tanklarını teslim aldıklarını duyurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD yapımı M1 Abrams tanklarının ülkesine ulaştığını bildirdi.

18:04 . 25/09/2023 Pazartesi
AA
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'dan iyi haberler geldiğini belirterek,
"Abramslar, halihazırda Ukrayna'da ve tugaylarımızı takviye etmeye hazırlanıyor. Anlaşmaları yerine getirdikleri için müttefiklerimize minnettarım"
ifadelerini kullandı.

Devlet Başkanı Zelenski, yeni anlaşmalar arayışında ve tedarik coğrafyasını genişletmekte olduklarını kaydetti.


ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, geçen hafta Almanya'daki Ramstein Üssü'nde düzenlenen 15'inci Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısı öncesinde yaptığı konuşmada,
"ABD'nin daha önce taahhüt ettiği M1 Abrams tanklarının yakında Ukrayna'ya gireceğini"
açıklamıştı.


#Abrams tankı
#Ukrayna
#Zelenski
#ABD
#Biden
37 dakika önce
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