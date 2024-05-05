Zelenski açıkladı: Rusya'ya ait Su-25 uçağı düşürüldü

“Gün boyu gökyüzünü savunan askerlerimize çok iş düştü. Harkiv, Odesa, Dnipropetrovsk ve Donetsk bölgeleri. Savaşçılarımız 13 ‘Shahed' insansız hava aracını düşürdü. Gün boyunca Rus teröristler sınır topluluklarımıza ve cephedeki mevzilerimize karşı çeşitli tiplerde 8 füze ve yaklaşık 70 güdümlü hava bombası kullandı. Rus kötülüğü, Paskalya arifesinde bile yıkım getirme arzusunu azaltmamaktadır. Bu yıkıntıların nerede duracağını ve işgalcinin ne zaman kaybedeceğini belirlemek ise sadece bize, hepimize ve Ukrayna'ya gerçekten yardım eden herkese düşüyor”