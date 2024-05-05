|
Dünya

Zelenski açıkladı: Rusya'ya ait Su-25 uçağı düşürüldü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna ordusu askerlerinin Donetsk bölgesinde Rusya'ya ait Su-25 tipi saldırı uçağını düşürdüğünü iddia etti.

11:27 - 5/05/2024 Pazar
DHA
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün akşam yaptığı açıklamada Rusya'ya ait Su-25 tipi saldırı uçağını düşürüldüğünü belirtti.


Zelenski,
“Donetsk bölgesinde bir başka Rus Su-25 uçağını düşüren 110. mekanize tugay askerlerine de özel olarak değinmek istiyorum. İyi işti çocuklar”
dedi.

Zelenski, dün gün boyu Rusya'nın Ukrayna'nın bölgelerini hedef aldığını belirterek,
“Gün boyu gökyüzünü savunan askerlerimize çok iş düştü. Harkiv, Odesa, Dnipropetrovsk ve Donetsk bölgeleri. Savaşçılarımız 13 ‘Shahed' insansız hava aracını düşürdü. Gün boyunca Rus teröristler sınır topluluklarımıza ve cephedeki mevzilerimize karşı çeşitli tiplerde 8 füze ve yaklaşık 70 güdümlü hava bombası kullandı. Rus kötülüğü, Paskalya arifesinde bile yıkım getirme arzusunu azaltmamaktadır. Bu yıkıntıların nerede duracağını ve işgalcinin ne zaman kaybedeceğini belirlemek ise sadece bize, hepimize ve Ukrayna'ya gerçekten yardım eden herkese düşüyor”
dedi.



#Ukrayna
#Zelenski
#Rusya
1 gün önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yılın ikinci dini bayramı için geri sayım başladı! Kurban bayramı ne zaman 2024? Kaç gün kaldı?